“Belê in verhoudings – dit het ewigheidswaarde”
Johan Odendaal raak filosofies voordat hy die moordende Munga aandurf.
“Ons is so bevoorreg om gesondheid te kan hê, ons waardeer dit nie altyd nie – pas dit op! Koester familie en vriende terwyl hulle by ons is – belê in verhoudings, dit is al wat ewigheidswaarde het.”
Dit is die wyse woorde van Johan Odendaal wat deel is van die Care Riders-fietsryspan wat aan die Munga-fietswedren gaan deelneem.
Die Munga-organiseerders sê dit is nie net ’n wedren nie. “Dit is ’n gemeenskap van buitengewone mense, wat verstaan dat die grootste reise dié is wat jou verder neem as wat jy ooit kon dink. Deelnemers wat dit al voorheen voltooi het, nuwelinge.
Vrywilligers wat hul naweke opoffer om 03:00 by afgeleë waterpunte te staan, omdat hulle glo in dit waaroor hierdie wedren gaan. Boere wat hul hekke en huise oopstel vir ryers wat hulle nog nooit vantevore ontmoet het nie. Gesinne wat vyf dae lank ’n GPS-punt dophou en skaars slaap. Dit is die Munga-familie. En sodra jy deel daarvan is, verlaat jy dit nooit weer nie.”
Die afstand is ongeveer 1 043 km deur die Karoo en die Tankwa. Johan se antwoorde is:
- Skool: Hoërskool Middelburg.
- Ouderdom: Word 60 die dag wat ons met die Munga begin.
- Hoe lank ry jy al fiets: 26 jaar.
- Hoeveelste Munga: Vierde een. Een solo en nou my derde equipe.
- Watter skof ry jy en afstand: Vyfde skof (216 km).
- Wat gaan vir jou die grootste uitdaging wees: Die Munga! Die terrein en die wind is gewoonlik die grootste uitdaging.
- Hoe benader jy die Munga: Met nederigheid, groot respek en ’n bietjie vrees.
- Waarna sien jy die meeste uit: Hoe onbeskryflik mens ons Skepper Vader beleef in daardie anderse Karoo-natuur en hoe mens Sy grootsheid en nabyheid ervaar as jy daar in die Karoonag die sterrehemel so ongelooflik naby en helder kan aanskou en ervaar.
- Die minste: Die ongelooflike slegte paaie wat die organiseerders kies vir die Munga.
- Jou leuse in die lewe: Ek is tot alles in staat deur Jesus Christus, my Verlosser, wat my die krag gee.
- Jou grootste inspirasie: My ouers, hulle vasbyt en deursettingsvermoë deur dik en dun deur al die jare.
- Wat eet en drink jy tydens lang wedrenne: Gebruik Electro-boost in my water (soms ook DripDrop later) en eet gewoonlik droëwors en Nutt Butter, dan enigiets wat ek in die hande kan kry op die roete wanneer dit opraak.
- Waarom vir die Care Riders: Ons is self so geseënd en dit is ’n klein manier waarop mens iets kan teruggee en in ander se lewens kan insaai en ’n verskil maak deur jou passie en sport.
- Boodskap aan rusbankridders: Leen ’n fiets en gaan kyk bietjie hoeveel mooi natuurskoon sommer hier rondom ons is om te geniet. Dit sal ’n verskil maak in jou lewe en sommer jou gesondheid ook verbeter.
- Enigiemand wat jy wil bedank: My beste maat in die lewe, my geduldige en verdraagsame lewensmaat, Renate, wat my toelaat en die tyd gun om soveel van my drome te kan beleef en dit met my te deel.