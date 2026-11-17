Sport
Kyalami skud sy vere reg vir fietsryers
Alle paaie lei Sondag na Kyalami!
Nee, nie vir die gebrul van motorenjins nie, maar die gesing van fietsspeke.
Die jaarlikse RideJoburg-fietswedren spring by die Kyalami-renbaan weg en eindig weer in die kuipe.
Die wedren het verlede jaar by die FNB-stadion begin en ook daar klaargemaak.
Dit gaan ’n uitdagende 97 kilometer wees, met die eerste 40 km wat teen die Johannesburgse bulte uitgespook gaan word.
Daarna is dit oor die Nelson Mandelabrug met verskeie hoofweë langs terug tot by Kyalami.
Verskeie lede van Middelburg Fietsryklub het ingeskryf.
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