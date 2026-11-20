Sport
Riaan sê “julle weet nie wat ons weet nie”
Bergfietsryer durf sy eerste Munga aan en kan nie wag vir die wegspring in Bloemfontein
Riaan van den Berg durf volgende week sy eerste Munga-fietswedren aan en is kinderlik opgewonde oor die groot uitdaging.
Die Munga is Suid-Afrika se vlagskip-uithouvermoë-bergfietswedren wat oor meer as 1 100 km sonder ophou deur die Karoo strek. Deelnemers het 120 uur om die roete van Bloemfontein tot by die Doolhof Wynlandgoed in Wellington te voltooi.
Die wegspring is Woensdag, 25 November, en dit duur tot Sondag, 30 November.
Die Middelburg Observer het hom ’n paar vrae gevra oor sy groot avontuur
- Skool: Hoër Volkskool Heidelberg 1996.
- Ouderdom: 48
- Hoe lank ry jy al fiets: Van skool af, maar in 2020 het die gogga meer gebyt.
- Hoeveelste Munga: Twee mini equipes, ’n 100-myler en nou die ware equipe.
- Watter skof ry jy en afstand: Eerste skof – 203 km.
- Wat gaan vir jou die grootste uitdaging wees: Die elemente en hitte. Ek het gehoor dit gaan 40 grade plus wees met woeste winde.
- Hoe benader jy die Munga: Soos Jaap Beyers my geleer het: “Trap net jou fiets”.
- Waarna sien jy die meeste uit: Net om deel van dit alles te wees – ek kan nie wag nie.
- Die minste: Hitte, hitte, hitte, wind, wind, wind.
- Jou leuse in die lewe: Jy is sterker as wat jy dink.
- Jou grootste inspirasie: Corné Ferreira. Hy ken net een spoed en dis volspoed.
- Wat eet en drink jy in lang wedrenne: Energy bars, piesangs, carb gels, Endure 32gi, revive en ’n koue bier werk net so mooi.
- Waarom vir die Care Riders: Dit is fantasties wat hulle doen, hulle is lekker mense.
- Boodskap aan rusbankridders: Julle weet nie wat ons weet nie.
- Enigiemand wat jy wil bedank: Andre Brandmuller. Dankie vir die geleentheid om deel te kan wees van die groot poging. My fietsrymaatjies, vriende en familie.
- Enigiets anders: Ek hoop om dit volgende jaar weer te doen en dat meer Care Rider-spanne sal deel raak van die poging.
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