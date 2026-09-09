Centurion-vroue blink uit tussen sakefinaliste
Kinesa Tuganadar van Kindgenix en Marcia Mandisi Mabaso van MAH SAMBE tel onder die plaaslike finaliste van die toptien vroue vir Jacaranda FM se Her Perfect Pitch-kompetisie. Hul besighede bring onderskeidelik kunsmatige intelligensie en vervoertegnologie in die hoofstad se rol na vore.
Twee ondernemings uit Centurion het hul plek tussen Suid-Afrika se tien uitstaande vroulike entrepreneurs ingeneem en gaan nou om ’n sakeprys ter waarde van honderde duisende rande meeding.
Kinesa Tuganadar van Kindgenix en Marcia Mandisi Mabaso van MAH SAMBE is onder die finaliste vir Jacaranda FM se Her Perfect Pitch-kompetisie vir entrepreneurs.
Die inisiatief gee vroue met belowende ondernemings ’n geleentheid om hul sake-idees aan ’n groter mark bekend te stel en verdere ondersteuning vir groei te ontvang.
Vuyani Dombo, besturende direkteur van Jacaranda FM, sê die gehalte en diversiteit van vanjaar se finaliste demonstreer die sterkte van Suid-Afrika se entrepreneursgees.
“Her Perfect Pitch herinner ons steeds daaraan dat sommige van die kragtigste sake-idees gebore word uit werklike probleme wat entrepreneurs in hul eie gemeenskappe sien,” sê Dombo. “Wat vanjaar uitgestaan het, is nie net die ambisie van hierdie entrepreneurs nie, maar ook die diepte van denke agter hul besighede.”
Die twee finaliste se prestasie is volgens hom besonder betekenisvol omdat hul ondernemings in verskillende maar belangrike sektore werksaam is.
Kindgenix gebruik kunsmatige intelligensie om die werwingsproses te verbeter, terwyl MAH SAMBE op betroubare en doeltreffende vervoeroplossings fokus.
Die ander agt finaliste wys terselfdertyd hoe uiteenlopend vroulike ondernemingskap in die land geword het.
Goodness Thandeka Ngcongo van Orchid Medical fokus op voorkomende gesondheidsorg. Haar onderneming bring gesondheidsdienste nader aan mense wat weens tyd, afstand of ander hindernisse nie maklik toegang daartoe kry nie.
Kelly Damons se KellyGirl Skills Academy gebruik opleiding om mense met praktiese vaardighede toe te rus wat tot werk, selfindiensneming of nuwe ondernemings kan lei.
Kelotilwe Legwabe se Sethakga Cleaning Company het sedert sy ontstaan in 2019 daarop gefokus om die skoonmaaksektor meer professioneel te maak.
Nicola Polmans van Sprung Outdoor Living bring plaaslike vervaardiging en ontwerp by die buitelewemark. Die onderneming vervaardig onder meer vuurmaakplekke, buitekombuise, meubels en kookbykomstighede vir huiseienaars en ondernemings.
Sharleen Botha se Stratus Cloud Security fokus op die groeiende behoefte aan kuberveiligheid. Die onderneming wil kleiner en mediumgrootte ondernemings toegang gee tot kuberbeskerming.
Stephanie Bence van GSB Rental voorsien aluminiumtorings aan kleiner kontrakteurs en vaklui wat toerusting benodig om veilig op ’n hoogte te werk.
Tshaamano Mabuba se Buddy Learning kombineer menslike onderrig met kunsmatige intelligensie om akademiese ondersteuning meer toeganklik te maak. Leerders kan deur WhatsApp toegang tot ’n meertalige, kurrikulumgerigte digitale onderwyser kry.
Zulfa Nkosi se Zulfa’s Glamour Girls Swimming Academy het weer ’n tekort aan toeganklike swemonderrig in gemeenskappe raakgesien.
Die finaliste gaan nou hul ondernemings aan die beoordelaars voorlê, waarna die wenner aangewys sal word. Die hoofprys bestaan uit R500 000 se advertensietyd op Jacaranda FM, tesame met professionele ondersteuning vir die ontwikkeling en vervaardiging van ’n radioboodskap.
Die wenner kry ook R20 000 kontant om in die onderneming te belê, asook ondersteuning op gebiede soos sakebeplanning, navorsing, handelsmerkontwikkeling, digitale strategie en openbare betrekkinge.
Het jy dalk meer inligting rakende dié storie?
Stuur gerus vir ons ‘n epos na bennittb@rekord.co.za of skakel ons by 083-625-4114.
Vir jou daaglikse gratis gemeenskapsnuus, besoek Rekord se webwerf: Rekord
Besoek ook ons Facebook,Twitter en Instagram en TikTok en WhatsApp Channel