Inwoners in noordooste van Pretoria eis antwoorde oor aanhoudende kragprobleme
Inwoners van Kameeldrift-Oos, Derdepoort en Roodeplaat is moeg vir herhalende kragonderbrekings en eis antwoorde van die metro, terwyl huishoudings met kragtekorte moet klaarkom.
Inwoners van Kameeldrift-Oos, Derdepoort en Roodeplaat sê hulle is raadop met maande se herhalende kragonderbrekings, tydelike herstelwerk en gebrekkige kommunikasie deur die metro.
Volgens inwoners kom elektrisiteit soms net vir ‘n paar uur terug voordat die toevoer weer onderbreek word.
Intussen word kos bederf, huishoudelike toestelle beskadig en boorgatpompe buite werking gestel.
Die kragprobleme het gevolge wat veel verder as gewone ongerief strek.
Talle huishoudings is van elektrisiteit afhanklik vir hul watervoorsiening, terwyl sekuriteitstelsels en elektriese heinings ook deur die onderbrekings geraak word.
DA-verteenwoordigers Freddie Pienaar en Virginia Keppler-Young sê inwoners kan nie langer met tydelike oplossings tevrede wees nie.
Hulle eis dat die metro die toestand van die betrokke infrastruktuur bekend maak.
Kameeldrift-Oos inwoner Philip Snyman sê die gebrek aan voorkomende onderhoud is een van die grootste probleme.
Volgens hom word dieselfde foute telkens op dieselfde kraglyne aangetref, terwyl herstelwerk dikwels net tydelike oplossings bied.
“Genade, wat ’n gesukkel! Ons het geen voorkomende onderhoud op enige kraglewering-infrastruktuur nie. Bome groei in drade in en die metro het geen program om dit uit te sorteer nie. Daar is veiligheidsrisiko’s rondom die infrastruktuur en lyne moet geïsoleer word, maar dit vind nie plaas nie. Daar is dieselfde foute op dieselfde lyne, die heeltyd, en dit gebeur naweek na naweek.”
Snyman sê dit gebeur ook dat kabels gelas en die grond weer toegegooi word, selfs wanneer daar nog gesteelde kabels vervang moet word.
Daarna wag inwoners volgens hom dikwels totdat die volgende probleem opduik voordat herstelwerk weer gedoen word. “Dit gaan al maande so.”
Hy wys ook op swak kommunikasie tussen die metro se herstelspanne en inwoners, veral wanneer probleme in Streek 5 aangemeld word.
Volgens hom word inwoners nie betyds oor herstelwerk of die verwagte hersteltyd ingelig nie.
“Spanne, en veral Streek 5, het swak kommunikasie en die tye wat ons ingelig gehou word, is min. Ons grootste vraag is: Waar is die voorkomende onderhoudsplan en die gehaltebeheer?”
Volgens Snyman staan sommige kragpale sigbaar skeef, maar word daar nie betyds aandag daaraan gegee nie. Hy meen die metro tree dikwels eers op wanneer infrastruktuur, soos pale of kabels, finaal breek.
Vir inwoners gaan die finansiële impak veel verder as die koste van ‘n kragopwekker of brandstof. Yskaste en vrieskaste werk nie, kos bederf en huishoudings moet noodgedwonge geld bestee om verliese te probeer beperk.
Snyman sê inwoners wil ook weet wie verantwoordelikheid aanvaar vir die kos wat weens die herhalende onderbrekings verlore gaan.
Pienaar, DA-PR-raadslid, het die afgelope twee jaar ‘n aktiewe rol gespeel om die herhalende kragprobleme in Wyk 87 onder die Tshwane metro se aandag te bring.
Die gebied sluit onder meer Derdepoort, Pumulani, Kameeldrift-Oos, Roodeplaat, Kameelfontein, Leeufontein en Sable Hills in.
Volgens Pienaar lê die probleem nie net by individuele kragonderbrekings nie, maar ook by probleme met die groter netwerk wat hierdie gemeenskappe van elektrisiteit voorsien.
Hy sê Kameeldrift-Oos is afhanklik van die noordoostelike toevoernetwerk, met toevoerpunte en substasies wat onder meer Njala, Waltloo, Pumulani, Rooiwal en Koedoespoort insluit.
Volgens hom kan onderbrekings by Waltloo en Pumulani ‘n rimpeleffek op omliggende gemeenskappe hê, waaronder Kameeldrift-Oos, Derdepoort en Roodeplaat.
‘n Regsbrief waarin dringende optrede versoek is, is volgens Pienaar op 5 Februarie aan die metro gestuur. Inwoners wag agt maande later steeds op ‘n formele reaksie.
Kabeldiefstal en vandalisme dra volgens Pienaar verder tot die probleme by.
Hy sê beskadigde beskermingstelsels by substasies kan ook daartoe lei dat ‘n fout op ‘n sekondêre netwerk groter dele van die netwerk beïnvloed.
Keppler-Young, DA-raadslid vir Wyk 87, sê inwoners het hul geduld met tydelike herstelwerk verloor.
Sy dring daarop aan dat die metro volledige tegniese verslae beskikbaar stel oor die toestand van die substasies en die redes waarom die netwerk so gereeld uitskop.
“Ons is moeg vir die konstante lapwerk in die Kameeldrift-Oos-gebied. Inwoners kan nie aanhou om in die donker te probeer klaarkom nie.”
Volgens Keppler-Young het die probleme ‘n toenemende uitwerking op huishoudings, ondernemings en gesinne.
Sy voeg by dat die spanning op die netwerk wanneer elektrisiteit terugkeer, verdere probleme kan veroorsaak. Kragstuwings en spanningskommelinge kan boorgatpompe, geisers, elektriese hekke en huishoudelike toestelle beskadig.
Die metro is om kommentaar genader oor die herhalende kragonderbrekings, die toestand van die betrokke substasies, die onderhoudsprogram en die inwoners se eise. Antwoorde is vir Kameeldrift-Wes ontvang in plaas van soos gestipuleer Kameeldrift-Oos en kon nie gebruik word nie. Kommentaar is weer voor aansoek gedoen. Geen reaksie is teen druktyd ontvang nie.
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