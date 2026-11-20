Trampolienongeluk verander sanger se lewenspad
’n Ongeluk op ’n trampolien het sanger Rouchelle Eksteen se lewe ses jaar gelede ingrypend verander. Nadat sy 27 minute lank geen gevoel of beweging in haar bene gehad het nie, het dokters ’n aangebore nektoestand ontdek. Hierdie ontdekking, voel sy, was inderwaarheid 'n wonderwerk.
Vir 27 minute het sanger Rouchelle Eksteen geglo haar lewe sou nooit weer dieselfde wees nie.
Ná ’n ongeluk op ’n trampolien kon sy nie haar liggaam beweeg nie en het geen gevoel in haar bene gehad nie.
Die vrees dat sy verlam kon wees, was oorweldigend.
Wat sy egter nie geweet het nie, was dat ondersoeke ná die ongeluk ’n aangebore nekgebrek aan die lig sou bring waarvan sy tot op daardie stadium onbewus was.
Die geboortdefek sou haar moontlik later in haar lewe inhaal.
Vandag, ses jaar later, beskou sy die gebeurtenis as ’n wonderwerk wat haar lewe ’n nuwe rigting gegee het.
Na ’n magnetiese resonansiebeeld (MRI) is die aangebore nektoestand aan haar uitgewys.
Die ontdekking het ’n besondere betekenis gekry toe sy besef het wat moontlik kon gebeur het indien die ongeluk nie plaasgevind het nie.
“As hierdie ongeluk nie gebeur het nie, sou ek teen die ouderdom van 40 verlam gewees het.”
Voor die voorval was sy ’n sportvrou wat gholf gespeel, CrossFit beoefen en daagliks 5km gehardloop het.
Sy was gewoond om ’n besige lewe te ly as ‘n koffiewinkeleienaar waarin daar min tyd was om nabetragting te doen.
“Ek sien hierdie gebeurtenis as ’n tydige wonderwerk,” sê sy.
Sy verduidelik die ongeluk het haar geleer om die lewe en die mense om haar nie as vanselfsprekend te aanvaar nie. Dit het ook haar geloof versterk en haar laat besef dat haar eie verhaal dalk vir iemand anders moed kan gee.
Haar getuienis het aanvanklik in haar voormalige koffiewinkel gestalte gekry, waar sy met mense oor haar ervaring en die pad daarna gepraat het.
Mettertyd het musiek ook ‘n manier geword waarop sy haar verhaal kon vertel.
Vir Eksteen is ’n liedjie nie bloot ’n mooi wysie nie. Sy wil hê dat die woorde iets moet beteken en dat mense hul eie ervarings daarin moet kan herken.
Sy hoop veral dat iemand wat deur ’n moeilike tyd gaan, weer deur haar musiek moed sal skep.
Die Afrikaanse sangeres Riana Nel se musiek het Eksteen self deur verskeie donker tye gedra. Dit het by haar die begeerte laat ontstaan om ook deur haar eie liedjies vir ander mense iets van daardie bemoediging te gee.
“Ek hoop dat ek deur my storie te vertel, ander mense hoop sal kan gee,” sê sy.
Haar vorige enkelsnit, Golwe van Hoop, het reeds gewys dat musiek mense op besondere maniere kan bereik. Die liedjie word gebruik om Harties FM se hoop-uur op Donderdagoggende mee te open.
Eksteen is ‘n Afri-indie-genomineerde. Haar musiek se styl is meesal kontemporêre Afrikaanse akoestiese pop.
Een van die betekenisvolste oomblikke in haar musiekloopbaan was toe ’n omroeper tydens ’n onderhoud vir haar vertel het dat liedjies van haar vir luisteraars deel van die program geword het.
Die mededeling het op ’n besonderse tyd gekom. Sy het juis daardie dag gebid vir ’n teken of sy met haar musiek moet voortgaan.
“Die boodskap was heel duidelik,” vertel sy.
Haar jongste enkelsnit, Vir nou, raak ’n ander soort seer aan. Die liedjie, wat saam met Alouise Peens opgeneem is, se tema is liefde, ’n gebroke hart en of jy weer iemand in jou lewe sal toelaat.
Die liedjie is deur Eksteen, Armand Joubert en Mia Malherbe van Wyngaardt geskryf.
Eksteen het die liedjie vir haar lewensmaat Alouise geskryf. Hulle het mekaar ontmoet nadat Eksteen haar bespreek het om by haar koffiewinkel op te tree. Hulle het vriende geword en mekaar later deur moeilike tye ondersteun. Die liedjie het uit dié besondere vriendskap ontstaan.
Die twee het uiteindelik besluit om Vir nou saam as ’n duet op te neem. Hul persoonlike verhoudingsverhaal vorm ook die grondslag van die musiekvideo.
Hoewel liefde die middelpunt van Vir nou is, sluit die boodskap aan by Eksteen se lewensuitkyk wat sy so uitdruk: “’n Mens moet nie toelaat dat die seer van gister jou blind maak vir die mooi wat vandag moontlik is nie.”
Sy skryf tans aan nog musiek en beplan om haar getuienis ook op ander maniere met mense te deel. Sy skryf ook aan ’n boek waarin meer van haar lewensverhaal vertel sal word.
Ses jaar ná die dag wat haar lewe onherroeplik verander het, is haar boodskap eenvoudig: die lewe kan onverwags ’n ander wending neem, maar selfs uit ’n moeilike ervaring kan nuwe betekenis groei.
– Kliek hier om na Vir nou te kyk en luister: https://www.youtube.com/watch?v=Yb7VtMpTmIM
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