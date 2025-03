Onnodige foute kos Naka Bulle die Castle Super Klubtrofee titel

As daar ooit ’n voorbeeld was oor hoe ’n span eerder ’n belangrike eindstryd verloor, as wat die uiteindelike kampioen dit kon wen, dan was die sowat 5000 toeskouers by die Adelaar Sportfederasie in Meyerstraat in die Moot Saterdag die eerstehandse getuies daarvan.

Hoe op aarde is jy na 33 minute van ’n belangrike eindstryd met 28-5 voor op die telbord, terwyl jy regdeur die wedstryd die vaste fasette én die afbreekpunte oorheers, maar uiteindelik verloor jy die wedstryd?

Dis presies wat Saterdag in die eindstryd van die nuwe interprovinsiale Castle Superliga gebeur het, toe die Northam Rhinos in hul vyfde probeerslag uiteindelik ’n eindstryd teen die tuisspan, Naka Bulle, kon wen. Die eindtelling in hierdie wedstryd, wat tot die laaste sekondes in die weegskaal was, was 38-35 in die Bosvelders se guns.

Ja, daar wás ongelukkig wéér omstredenheid met beslissings tydens die wedstryd. Sulke voorvalle kan in gewone wedstryde ongemeld gelaat word, maar in ’n eindstryd soos hierdie is dit ongelukkig ’n deurslaggewende faktor, terwyl ’n R300 000 wentjek op die spel was.

Daar sal beslis nog lank gesels word oor die strafdrie teen Naka Bulle, wat die besoekers se terugvegpoging in die 32ste minuut van die eerste helfte ingelei het. Naka se afrigtingspan sal verseker graag die video-opname van die Rhino’s se dryfmaal beweging met skeidsregter MC Baartman wil bespreek om sy verduideliking vir sy beslissing te hoor, veral met die speler aan wie hy uiteindelik ‘n geelkaart gewys het in gedagte. ‘n Strafdrie is immers veronderstel om die gevolg te wees van onwettige spel wat ‘n seker drie verhoed.

Dan was daar die selfs meer omstrede drie wat in die vierde minuut van die tweede helfte aan die Bosvelders toegeken is om hulle die eerste keer in die wedstryd ’n voorsprong op die telbord te gee. Dit sal moeilik gaan om toeskouers op die hoofpaviljoen te oortuig dat Northam se linkervleuel, Aphelele Bangani, nie hand bygekry het toe hy die bal in die lug vorentoe (en skerp na regs) laat val het, nadat hy met Naka Bulle skrumskakel, Ethan Williams, gekompeteer het nie. Die trajek van die bal en die rigting waarin dit getrek het ná die voorval, maak die kwessie selfs meer ingewikkeld en omstrede.

Ook ’n puik foto deur Rekord se deurwinterde fotograaf, Frans Lombard, gee meer perspektief oor hierdie insident.

Toe Baartman daarna nog eers sy lynregter – wat reg voor die hoofpaviljoen meters ver uit posisie was – moes raadpleeg, was daar selfs meer vrae as antwoorde. Met R300000 op die spel en SuperSport betrokke moet daar dalk begin dink word aan ’n TV skeidsregter in sulke belangrike wedstryde.

Maar nouja, gedane sake het geen keer nie en dit bly ’n feit dat Naka Bulle se oorheesing in die belangrike aspekte van so ’n aard was dat hulle nooit in die possisie moes gewees het om die wedstryd in die weegskaal te plaas nie.

Die Rhinos is meesters met die teenaanval en dit is juis die wyse waarop hulle op die tuisspan se hopeloos te veel foute geteer het, wat hulle in staat gestel het om met drie drieë – twee in die laaste vyf minute van die eerste helfte en nog een in die eerste vyf minute van die tweede helfte – die wind uit Naka Bulle se seile te neem.

Een ding is seker, as daar oor die afgelope jare vurige mededinging tussen hierdie twee top klubs was, sal die erns daarvan in veelvoud toeneem met elke wedstryd waarin hulle in die toekoms teen mekaar te staan kom.

