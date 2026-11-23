Noord-Gauteng Stoei keer terug na die tagtigs om nog ’n jaar van sukses te vier
Terwyl Noord-Gauteng Stoei steeds Suid-Afrika se suksesvolste stoeivereniging is, het die wedywerig tussen die klubs onder dié organisasie se jurisdiksie gesorg dat die Klub van die Jaar trofee vanjaar ’n nuwe eienaar gekry het tydens hul meriete toekenningsgeleentheid verlede week.
Die stoeigemeenskap van Pretoria het verlede week tydens hul jaarlikse meriete toekenningsgeleentheid weer gewys dat hulle nie iets soos vervelige oomblikke ken nie.
Of hulle nou op die stoeimat besig is om wedstryde te wen en of hulle die lewe weg van die stoei-aksie geniet, dié gemeenskap weet hoe om die kollig op hulle te hou. Dié feit is onderstreep toe lede van Noord-Gauteng Stoei se klubs saam met hul families in vrolike uitrustings as deel van die 1980’s tema opgedaag het vir die toekenningsgeleentheid.
Helder kleure, uitbundige haarstyle en interessante uitrustings was deel van die pret, maar op die verhoog is daar weer trofeë en sertifikate uitgedeel wat getuig het van ’n jaar van harde werk en groot prestasies op die stoeimat.
Andy Patrick, president van Noord-Gauteng Stoei, se verslag oor die jaar se prestasies het getuig dat dié vereniging steeds nie sy gelyke in Suid-Afrika het nie. Die vereniging se 19 geaffilieerde klubs spog altesaam met 1120 geregestreerde stoeiers, wat byna 100 meer is as verlede jaar.
’n Totaal van 281 stoeiers het vanjaar Noord-Gauteng kleure verwerf, terwyl die vereniging spog met 120 Suid-Afrikaanse kampioene in dissiplines soos Grieks-Romeins en Vrystyl, asook Strandstoei. Dié SA kampioene sluit 14 vrouestoeiers in.
Stoeiers van Noord-Gauteng het twee medaljes – een silwer en een brons – by die Afrika kampioenskap ingepalm, terwyl die vereniging boonop kan spog met ’n wêreldkampioen. Monty de Beer van die Reitz stoeiklub is as kampioen gekroon by die Meesters Wêreldkampioenskap in Jordanië.
Noord-Gauteng Stoei het vanjaar die Noordvaal kompetisie vir die 23ste jaar agtereenvolgens gewen en 14 uit die 17 “kampioen van kampioene” titels ingepalm.
Patrick het het gesê een van die vereniging se groot doelwitte vir 2027 is om ’n behoorlike skole-stoeiliga in Pretoria te vestig.
Wedywering tussen die klubs onder Noord-Gauteng se jurisdiksie is jaarliks baie straf en vanjaar is Tuks onttroon as Klub van die Jaar deur die Vikings van Centurion. Die merkwaardige aspek van dié prestasie is dat die Vikings een van Noord Gauteng se jongste klubs is, wat dié prestasie reeds aan die einde van hul tweede bestaansjaar behaal het.
Dit was egter twee Tuks stoeiers, Tiaan Jansen van Rensburg en sy suster, Tanique, wat die kollig gesteel het tydens die individuele toekennings.
Terwyl Tiaan verkeie individuele toekennings in die ouderdomsgroep-kategorieë gewen het, is hy boonop as algeheel beste stoeier in beide die Vrystyl en Grieks-Romeinse kodes aangewys.
Tiaan se suster, Tanique Jansen van Rensburg, het ook meer as een individuele toekenning ontvang en het die trofee as algeheel beste vrouestoeier ontvang.
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