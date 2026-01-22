MONTIE-MATRIEKS VAN 2025 MAAK ONS TROTS!
Wanneer ons na die matriekgroep van 2025 se uitslae kyk, sien ons meer as net syfers – ons sien deursettingsvermoë, groei en akademiese moed.
Hierdie groep het hul hoërskoolloopbaan met trots afgesluit en resultate behaal wat getuig van ’n kultuur waar leerders aangemoedig word om uitdagings aan te pak en hul volle potensiaal te bereik.
’n Totaal van 295 kandidate het die Senior Sertifikaateksamen afgelê, waarvan 291 geslaag het, wat ’n uitstekende slaagsyfer van 98,64% verteenwoordig. Die klasgemiddeld vir die groep is 64,4%.
Verder het 245 leerders (83,05%) universiteitstoelating ontvang, terwyl 37 leerders (12,5%) diplomatoelating verwerf het – ’n duidelike aanduiding van sterk akademiese toegang tot verdere studiegeleenthede.
ONDERSKEIDINGS
Die matriekgroep van 2025 het in totaal 394 onderskeidings behaal, met ’n verdere 3 onderskeidings in Alpha Wiskunde – die tweede meeste onderskeidings in Hoërskool Montana se geskiedenis.
Uitstaande individuele prestasies sluit in:
- 2 leerders met 8 onderskeidings
- 3 leerders met 7 onderskeidings
- 5 leerders met 6 onderskeidings
- 15 leerders met 5 onderskeidings
- 26 leerders met 4 onderskeidings
- 24 leerders met 3 onderskeidings
Die Top 10-kandidate het ’n indrukwekkende gemiddeld van 88,2% behaal, terwyl die Top 20 ’n gemiddeld van 85,7% aangeteken het. Twee leerders het gemiddeldes bo 90% behaal. Verder het 33 leerders gemiddeldes bo 80% en ’n verdere 61 leerders gemiddeldes bo 70% behaal – ’n bewys van breë, volhoubare akademiese prestasie.
TOPPRESTEERDER
Die toppresteerder van 2025 is Gustav Liebenberg, met ’n uitstaande gemiddeld van 96,6% en 8 onderskeidings. Hy is aangewys as die tweede beste presteerder in Gauteng, asook die toppresteerder in Rekeningkunde in Gauteng, met ’n gemiddeld van 100% vir die vak.
Afrikaans Huistaal 94%
English FAL 94%
Wiskunde 97%
Fisiese Wetenskappe 96%
Rekeningkunde 100%
Inligtingstegnologie 99%
Lewensoriëntering 96%
GEMIDDELD 96,6%
Sy prestasie bevestig die gehalte van akademiese uitnemendheid wat by Hoërskool Montana nagestreef en bereik word.
ANDER TOPPRESTEERDERS
Hoërskool Montana is besonder trots op die volgende toppresteerders:
- Linden Ribeiro – Nommer 2-kandidaat, met ’n uitstaande gemiddeld van 90,4%. Linden het veral uitgeblink in Inligtingstegnologie en Dramatiese Kunste en het deurgaans hoë prestasies in al sy vakke gelewer.
- Francois van Molendorff – Nommer 3-kandidaat, met ’n sterk gemiddeld van 89,9%. Sy uitslae in Besigheidstudies, Rekeningkunde en RTT getuig van akademiese veelsydigheid en volgehoue toewyding.
- Carli Oosthuysen – Nommer 4-kandidaat, met ’n indrukwekkende gemiddeld van 89,6%. Carli het besonder goed presteer in Rekeningkunde en Besigheidstudies en het ’n gebalanseerde, hoë akademiese profiel gehandhaaf.
- Anroe van Rooyen – Nommer 5-kandidaat, met ’n gemiddeld van 87,7%, asook ’n 82% in Alpha Wiskunde. Sy sterk prestasie in Wiskunde, Fisiese Wetenskappe en Lewenswetenskappe getuig van akademiese moed en deursettingsvermoë.
VAKPRESTASIES – IN KONTEKS
Wanneer akademiese prestasie beoordeel word, is dit belangrik om vakgemiddeldes binne die regte konteks te lees. Gemiddeldes maak eers sin wanneer deelname, toegang en akademiese uitdaging saam gelees word. Hierdie faktore speel ’n wesenlike rol in hoe resultate tot stand kom.
By Hoërskool Montana word leerders aangemoedig om hul volle akademiese potensiaal te benut deur ook uitdagende vakke te neem. Hierdie breër deelname skep ’n leeromgewing waar groei, deursettingsvermoë en prestasie oor tyd ontwikkel, en dra by tot volhoubare akademiese sukses.
Die uitslae bevestig hierdie benadering:
- 16 van die 23 vakke het ’n 100%-slaagsyfer behaal.
- 7 vakgemiddeldes is bo 70%.
- 6 vakgemiddeldes is bo 60%.
- 10 vakgemiddeldes is bo 52% (geen vakgemiddelde onder 52% nie).
In sleutelvakke toon deelname en prestasie duidelik hierdie benadering:
- Wiskunde: 152 leerders; vakgemiddeld 51,7%; 90,1% slaagsyfer; 7 onderskeidings.
- Fisiese Wetenskappe: 119 leerders; vakgemiddeld 52,2%; 91,6% slaagsyfer; 5 onderskeidings.
- Rekeningkunde: 77 leerders; vakgemiddeld 64,2%; 94,8% slaagsyfer; 24 onderskeidings.
- Lewenswetenskappe: 102 leerders; vakgemiddeld 56,7%; 99% slaagsyfer; 14 onderskeidings.
Hierdie resultate weerspieël ’n skool wat nie net fokus op syfers nie, maar op die ontwikkeling van leerders – waar geleenthede tot beter prestasie lei en akademiese groei oor tyd versterk word.
2025 IN ’N OOGOPSLAG
(Hoogtepunte)
- Slaagsyfer: 98,64%
- Klasgemiddeld: 64,4%
- Universiteitstoelating: 83,05%
- Totale onderskeidings: 394 + 3 Alpha Wiskunde
- Top 10-gemiddeld: 88,2%
- Top 20-gemiddeld: 85,7%
- Vakke met 100% slaagsyfer: 16 uit 23
Distrikuitslae en vergelykings is nog nie bekend nie, aangesien die prysuitdeling eers later sal plaasvind. Die beskikbare resultate bevestig egter reeds ’n sterk, gebalanseerde akademiese prestasie.
Die matriekgroep van 2025 los meer as net uitslae agter. Hulle los ’n spoor van harde werk, akademiese moed en toewyding. Hierdie prestasies is ook ’n bewys van die uitnemende werk, betrokkenheid en professionele toewyding van Hoërskool Montana se onderwysers, wat leerders konsekwent ondersteun, uitdaag en begelei om hul volle potensiaal te bereik.
By Hoërskool Montana gaan prestasie hand aan hand met geleenthede, en akademiese prestasie groei wanneer leerders – met die regte ondersteuning – die kans kry om uitdagings aan te pak.
Die matriekgroep van 2025 laat meer as net uitslae agter. Hulle los ’n spoor – van harde werk, akademiese moed en toewyding – wat lank ná matriek nog sigbaar sal wees. By Hoërskool Montana glo ons dat ware prestasie nie net gemeet word aan waar jy eindig nie, maar aan die voetspore wat jy los vir dié wat ná jou kom.