Uitstaande Matriekuitslae vir Hoërskool Oos-Moot
Oos-Moot het weereens uitnemende matriekuitslae behaal met 'n indrukwekkende slaagsyfer van 99,6% en 83,9% van leerders wat universiteitsvrystelling verwerf het. Ons spog met 196 onderskeidings.
Die skool se toppresteerder, Sarah Bouillon, het ses onderskeidings behaal in Afrikaans, Engels, Fisiese Wetenskappe, Lewensoriëntering, Lewenswetenskappe en Rekenaartoepassingstegnologie met ‘n gemiddeld van 85,29%.
Drie leerders het ses onderskeidings verwerf: Marlene Prinsloo (Afrikaans, Engels, Wiskunde, LO, Rekenaarwetenskap en IT, plus Addisionele Wiskunde), Johan van der Westhuizen (Engels, Wiskunde, LO, Inligtingstegnologie en Ondersteuning, Fisiese Wetenskappe en Visuele Kunste), en Zander van Dyk (Afrikaans, Engels, Wiskundige Geletterdheid, LO, Besigheidstudies en Lewenswetenskappe).
Vyf leerders het vyf onderskeidings behaal, terwyl ‘n indrukwekkende aantal leerders vier en drie onderskeidings verwerf het.
Die skool se top tien leerders, volgens gemiddelde persentasie, het almal uitstekend presteer met Sarah Bouillon aan die stuur, gevolg deur Teagan Wait, Marlene Prinsloo, Johan van der Westhuizen, en Luné Coetzee.
Me S Theron, ons skoolhoof, het haar trots uitgespreek oor die matrieklas se toewyding en harde werk. “Hierdie uitslae weerspieël nie net die leerders se deursettingsvermoë nie, maar ook die ondersteuning van ons toegewyde personeel en betrokke ouers,” het sy gesê.
Die skool wens al sy matrikulante sterkte toe met hul verdere studies en loopbaankeuses!