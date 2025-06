Centurion-kunstenaar verander kinderjare-passie in lewenslange roeping

Wat begin het as ’n kindervertoning van “Twinkle, twinkle, little star” vir haar familie het tot ’n lewenslange passie en suksesvolle loopbaan ontwikkel vir Centurion sanger Leandi Labuschagne.

Dié 26-jarige woon al haar hele lewe lank in Centurion en sê musiek het altyd ’n sentrale rol in haar opvoeding gespeel.

“Ons huis was altyd gevul met klanke van enige genre waaraan jy kan dink. Van die laat-70’s en 80’s-treffers tot country, rock en pop.

“My ouers is lief vir musiek en hulle het hulself nie beperk tot een styl nie. Ek glo dit is waarskynlik waar my eie liefde vir musiek gebore is,” vertel sy.

Labuschagne het aan Rekord vertel dat haar eerste opvoering was toe sy vyf jaar oud was.

“Op daardie tydstip het ek besluit om ‘Twinkle, twinkle, little star’ vir die hele familie te sing en ons het selfs ’n video daarvan.”

Op sesjarige ouderdom, het sy by die skoolkoor aangesluit.

Labuschagne vertel dat haar juffrou haar een dag hoor sing het en vir haar ma gesê het dat sy formele sanglesse moet begin neem.

Hierdie aanmoediging was die oomblik dat sy musiek ernstiger begin opneem het.

Sy dink graag terug aan een van haar gunsteling kinderherinneringe toe sy “There Is None Like You” deur Michael W. Smith saam met haar broer gesing het.

“Ons het in die woonkamer in ons winternagklere gestaan terwyl my pa ons afgeneem het met een van daardie vroeë-2000’s videokameras,” sê sy.

“Dit is ’n oomblik wat ek nooit sal vergeet nie.”

Labuschagne sê sy het begin om aan musiekkompetisies en eisteddfods in haar vroeë laerskooljare deel te neem.

Teen die tyd wat sy 16 was, het sy reeds aan amper elke groot musiekkompetisie in Gauteng deelgeneem en het vele toekennings opgeraap.

“Sommige hoogtepunte sluit in Beeld Eisteddfod, Garsfontein Eisteddfod, Sing for the Stars en die South African Talent Championships,” sê sy.

Sy verduidelik dat sy altyd baie lief was vir alle musiekstyle, waarvan elkeen ’n unieke emosie en atmosfeer bied.

Sy het egter ’n sterk band met countrymusiek, wat grootliks deur Shania Twain geïnspireer is.

“Ek het grootgeword om na Shania te luister en gedroom dat ek een dag my eie country-album sal opneem,” sê sy.

As 17-jarige, het sy weggetree van kompetisies en besluit om haar passie te deel deur om eerder sanglesse te gee.

“Om ander te help om hul stem te vind en selfvertroue op te bou, het my nuwe fokus geword.”

Sy het aanhou les gee en jong talente gekoester tot sy 22 was, terwyl sy haar eie groei as musikant voortgesit het.

Toe sy 24 was, het Labuschagne by twee produksies by die Barnyard-teater aangesluit, wat vir agt maande lank geduur het.

“Ek het vyf tot agt vertonings per week opgevoer. Dit was ’n ongelooflike leerervaring. Ek het soveel gegroei gedurende daardie tyd en elke minuut daarvan geniet.”

Labuschagne vertel haar ouers was altyd haar grootste ondersteuners en moedig haar voortdurend aan om haar drome te volg.

Sy voeg by dat haar man ook ’n ongelooflike bron van ondersteuning en ’n groot musiekliefhebber is.

“Ek het werklik die beste ondersteuningstelsel waarvoor enigeen kan vra en dit maak my reis soveel makliker.”

Sy sê een van die grootste uitdagings waarmee sy as musikant te kampe het, is die teenstrydigheid in geleenthede.

“Sommige jare is gevul met agtereenvolgende vertonings en ongelooflike hoogtepunte. Ander jare vertraag dit weer tot net een of twee vertonings per maand,” verduidelik sy.

Tydens hierdie stiller tye, sê sy, moes sy baie selfondersoek doen.

“As dit alles om erkenning en lof draai, gaan jy dit nie ver maak nie. Ek het geleer dat God hierdie droom in my hart geplaas het vir ’n rede, en dit is nie om mense te behaag nie maar om Hom te behaag.

“Wanneer jy dit werklik verstaan, raak jou reis meer betekenisvol en baie minder oorweldigend.”

Wanneer dit by inspirasie kom, word Labuschagne dikwels geraak deur die werk van ander kunstenaars en hoe hulle die wêreld sien.

“Musiek is soos ’n sterk mag. Dit het die vermoë om harte te raak en selfs die wêreld te verander,” sê sy.

Sy noem Carrie Underwood, Celine Dion en Adele as haar grootste invloede.

Tans werk sy aan ’n paar opwindende projekte.

Sy het onlangs haar eerste oorspronklike country enkelsnit geskryf en sê sy sal aan die produksie oor die volgende paar maande werk.

“Ek is werklik lief vir hierdie liedjie en kan nie wag om die finale weergawe te hoor nie. Dit is iets rêrig na aan my hart,” sê sy.

Buite die kollig, geniet sy om kwaliteittyd saam met haar familie deur te bring en kreatiewe stokperdjies uit te probeer.

“Ek is lief daarvoor om nuwe vaardighede soos juwelierswerk, bak en meer aan te leer.”

Met die oog op die toekoms, fokus Labuschagne om musiek met betekenis te skryf en op te neem.

“My doelwit is om mense deur my liedjies te inspireer en te help sien hoe spesiaal en geliefd hulle is.”

Do you have more information about the story?

Please send us an email to bennittb@rekord.co.za or phone us on 083 625 4114.

For free breaking and community news, visit Rekord’s websites: Rekord East

For more news and interesting articles, like Rekord on Facebook, follow us on Twitter or Instagram or TikTok.

At Caxton, we employ humans to generate daily fresh news, not AI intervention. Happy reading!