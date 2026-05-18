Sassa-kaarthouers sukkel met tussentydse betalings
Die probleme kom te midde van Postbank se grootskaalse vervanging van Sassa Gold Cards met nuwe Postbank Black Cards.
Betalingsvertragings, lang wagtye en oproepe wat onbeantwoord bly, veroorsaak groot frustrasie onder talle Sassa-begunstigdes wat afhanklik is van hul maandelikse toelaes vir kos, medikasie en basiese oorlewing.
Leser-navrae wat Rekord ontvang het, dui daarop dat baie van hierdie Sassa-kaarthouers veral sukkel na die aangewese banke vir Sassa-betalings, Postbank, se hulplyn vir kontantonttrekkingsbewyse, terwyl ander dae lank wag voordat hulle toegang tot hul geld kry.
Postbank gebruik tans onttrekkingsbewyse as ’n tussentydse alternatief vir Sassa-begunstigdes wat nie hul kaarte kan gebruik nie of nog besig is om na die nuwe Postbank Black Cards oor te skakel.
Begunstigdes moet die Postbank-hulplyn bel (0800 53 54 55), waarna hul identiteit geverifieer word. ’n SMS met ’n unieke bewyskode word dan na hul selfoon gestuur. Die kode kan by deelnemende winkels of betaalpunte gebruik word om kontant te onttrek.
Die stelsel help veral mense wie se kaarte verlore, beskadig of nog nie vervang is nie.
Talle begunstigdes kla egter dat hulle sukkel om deur die hulplyn te kom, wat groot betalingsvertragings veroorsaak sowel as om hulle sonder ’n verwysing vir ’n bewys te laat.
Die probleme kom te midde van Postbank se voortgesette vervanging van die ou Sassa Gold Cards met nuwe Postbank Black Cards
Die migrasieproses, wat reeds in September 2024 begin het, is nou in sy finale fase en alle begunstigdes wat nog die ou goue kaarte gebruik, moet voor 31 Augustus na die nuwe kaarte oorskakel.
Vanaf 1 Mei het Postbank amptelik sy langdurige verhouding met die Suid-Afrikaanse Poskantoor beëindig, wat effektief toegang tot bankdienste by poskantoortakke landwyd verwyder.
Kliënte sal nou Standard Bank OTM’s, takke en deelnemende kleinhandelaars vir transaksies gebruik, terwyl ondersteuning ook deur hul Postbank-kontaksentrum beskikbaar sal wees.
Postbank se hoof kommersiële beampte, Thami Cele, sê dit sal hulle nader aan hul kliënte bring.
Volgens Postbank is die verandering deel van ’n groter moderniseringsproses om begunstigdes veiliger en meer gerieflike bankdienste te bied.
Postbank het op 23 April aangekondig dat die vervanging van Sassa Gold Cards op 29 April amptelik begin het.
Begunstigdes kan hul nuwe kaarte by geselekteerde Shoprite-, Checkers-, Usave-, Pick n Pay-, Boxer- en SPAR-winkels kry.
Cele het aan Rekord bevestig die instelling is bemoedig deur die reaksie van kliënte wat reeds van die nuwe alternatiewe bankkanale gebruik maak wat tot hul beskikking gestel is met die skuif.
Hy voeg by dat duisende kliënte reeds suksesvol gehelp is om toegang tot hul bankdienste te kry deur die nuwe kanale en dat baie ’n verbeterde bankervaring rapporteer.
Tog erken Postbank dat die groot aanvraag na die nuwe stelsel soms druk op die inbelkontaksentrum plaas.
“Ons het kennis geneem dat die positiewe reaksie van kliënte en die groot aanvraag na die nuwe alternatiewe kanale soms veroorsaak dat die kontaksentrum hoër oproepvolumes as gewoonlik ervaar. Hierdie pieke in volumes is egter net van tyd tot tyd.”
Vir baie begunstigdes bly dit egter ’n ernstige probleem.
Sommige mense beweer hulle bel herhaaldelik sonder sukses, terwyl ander ure lank tydens wagtye sit voordat oproepe verbreek word.
Die wagtye raak veral problematies vir bejaardes en kwesbare mense wat nie maklik vervoer of ekstra geld het om aan oproepe te bestee nie.
Cele sê kliënte moet aanhou probeer om die hulplyn van hul huise af te kontak totdat hulle hul onttrekkingsbewyse ontvang.
Volgens Cele word die kapasiteit van die oproepsentrum tans verhoog om die groot hoeveelheid oproepe beter te hanteer.
Vir begunstigdes wat glad nie deur die oproepsentrum kan kom nie, sê Postbank daar is alternatiewe opsies beskikbaar.
Kliënte kan e-posse stuur na customersupport@postbank.co.za vir hulp.
Verder werk die bank glo aan bykomende ondersteuningskanale.
Cele sê nog kommunikasiekanale met Postbank, insluitend WhatsApp-kommunikasie, sal binnekort aangekondig word.
Die goue kaarte sal ná 31 Augustus nie meer werk nie en mense wat nie betyds oorgeskakel het nie, kan moontlik probleme ondervind om hul betalings te ontvang.
Postbank waarsku dat die sperdatum nie verleng sal word nie.
“Vanaf April verskerp ons die finale fases van die vervanging van die Sassa Gold Cards. Dit is ’n direkte oproep tot optrede aan kliënte wat nog nie gemigreer het nie. Tree asseblief so gou moontlik op en neem hierdie uitnodiging ernstig op. Die sperdatum sal nie verleng word nie en kliënte wat dit misloop, loop die risiko dat hul toelaebetalings onderbreek word.”
Die instelling beklemtoon dat die nuwe Postbank Black Cards onmiddellik werk nadat hulle uitgereik is en dat geen besoek aan ’n Sassa-kantoor nodig is nie.
Hy bevestig enige geld wat nog op die ou kaart beskikbaar is, sal outomaties op die nuwe kaart verskyn.
Postbank waarsku ook begunstigdes teen bedrog.
“Dit is belangrik om ons kliënte te verseker dat hul fondse veilig by Postbank bly en dat Postbank nooit iemand sal bel om hul kaart-PIN of kontantonttrekkingsbewysbesonderhede te vra nie.”
Begunstigdes word aangeraai om seker te maak dat hulle wel ’n amptelike Postbank Black Card ontvang.
Indien daar van hulle verwag word om vorms in te vul om betalingsmetodes te verander, moet hulle versigtig wees aangesien dit moontlik nie ’n amptelike Postbank-kaart is nie.
Ten spyte van die versekering dat daar geen ‘sisteemprobleme’ met die nuwe alternatiewe bankkanale is nie, toon die groot hoeveelheid klagtes dat baie mense steeds onseker en gefrustreerd is. Vir talle huishoudings beteken selfs ’n vertraging van enkele dae dat daar nie geld vir kos, elektrisiteit of medisyne beskikbaar is nie.
Postbank hou egter vol dat die nuwe stelsel bedoel is om begunstigdes veiliger en nader aan hul gemeenskappe toegang tot bankdienste te gee.
“Postbank wil kliënte verseker dat die nuwe kanale met hulle in gedagte ingestel is om te verseker dat hulle veilig, gerieflik en binne hul gemeenskappe toegang tot dienste kry deur moderne bankmetodes te gebruik.”
Begunstigdes wat nog nie hul nuwe kaarte ontvang het nie, word intussen sterk aangemoedig om dit so gou moontlik by die aangewese kleinhandelpunte af te haal om verdere betalingsprobleme te vermy.
