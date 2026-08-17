Inwoners eis dringende herstelwerk aan Moultonlaan
'n DA-petisie doen ’n beroep dat Moultonlaan die nodige padinstandhouding en verkeerskalmeringsmaatreëls ontvang wat volgens inwoners nodig is om veiligheid te verbeter en die agteruitgang van die pad aan te spreek.
’n Dringende beroep is op inwoners van Moultonlaan en aangrensende strate in Waverley gemaak om saam te staan om dringende metro-optrede te eis oor die verslegtende toestand van die pad en jaagduiwels wat teen ’n buitensporige spoed op die pad ry.
Die oproep is verwoord in ’n petisie wat vra vir die volledige heroppervlakking van Moultonlaan en die installering van bykomende spoedwalle.
Die petisie, wat deur DA-raadslid Adriana Randall ingedien is, versoek die metro se Departement van Paaie en Vervoer om die pad dringend te inspekteer en die pad te prioritiseer vir volledige heroppervlakking of rehabilitasie in die huidige of volgende finansiële jaar se padinstandhoudingsprogram.
Die petisie kan tot einde Augustus geteken word en sal dan ingedien word.
Die petisie versoek dat fokus veral geplaas word op die gedeelte van Moultonlaan tussen Codonialaan en Spioenkopstraat, asook die gedeelte tussen Fry- en Trumperstrate.
Volgens Randall is Moultonlaan in ’n uiters swak toestand, met talle slaggate, krake en ongelyke padoppervlaktes.
Sy voer aan dat onlangse werk om die pad te herstel nie daarin geslaag het om die swak toestand van die pad op te los nie en dat daar tans min tot geen verkeerskalmeringsmaatreëls op dié besige straat is nie.
Die petisie lui verder dat behoorlike padinstandhouding oor baie jare nie aan Moultonlaan gedoen is nie, wat tot ’n vinnige agteruitgang van die padoppervlak gelei het.
Inwoners sê die toestand van die pad, tesame met jaagduiwels, veral tydens spitstye, skep veiligheidsprobleme vir mense wat die pad en die aangrensende voetgangerpaadjie gebruik.
Volgens Randall word voetgangers, fietsryers, kinders en bejaarde inwoners onder meer aan die risiko’s blootgestel wat deur die huidige omstandighede veroorsaak word.
Een van die bekommernisse wat sy uitlig, is dat voertuie moet uitswaai om slaggate te vermy.
“Terselfdertyd hou voertuie wat teen ’n hoë spoed ry ’n bykomende gevaar in weens die gebrek aan voldoende verkeerskalmeringsmaatreëls in sekere dele van Moultonlaan,” glo Randall.
Die petisie lui dat die situasie die lewensgehalte van inwoners beïnvloed en veiligheidsbekommernisse skep vir almal wat die pad daagliks gebruik.
Daar word ook kommer uitgespreek oor skade aan voertuie weens die swak toestand van die padoppervlak, veral tussen Spioenkop- en Frystraat.
Benewens die padwerke vra inwoners vir verkeerskalmeringsmaatreëls, insluitend bykomende spoedwalle, in spesifieke dele van Moultonlaan.
Die petisie vra dat twee spoedwalle tussen Fry- en Trumperstrate geïnstalleer word, terselfdertyd met die herstel van die pad se oppervlakte.
Nog twee spoedwalle word tussen Codonialaan en Spioenkopstraat versoek.
Die inwoners motiveer spesifiek vir twee spoedwalle per blok eerder as slegs een.
Volgens Randall sal motoriste wat teen ’n buitensporige spoed ry vinnig weer spoed optel nadat hulle ’n enkele spoedwal in die middel van ’n blok verbygesteek het.
Dit kan volgens die petisie steeds gevaar vir voetgangers, fietsryers en ander gebruikers van die voetgangerpaadjie langs Moultonlaan inhou.
Die petisie kan onderteken word by Moulton-sentrum, op die hoek van Codoniastraat en Moultonlaan by Creations Gifts and Decor.
Het jy dalk meer inligting rakende dié storie?
Stuur gerus vir ons ‘n epos na bennittb@rekord.co.za of skakel ons by 083-625-4114.
Vir jou daaglikse gratis gemeenskapsnuus, besoek Rekord se webwerf: Rekord
Besoek ook ons Facebook,Twitter en Instagram enTikTok en WhatsApp Channel