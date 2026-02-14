EntertainmentLocal news

Van karaoke tot Loftus-droom

Carmen van Tonder se stem is nie meer net vir ’n klein gehoor bestem nie. Dit is ’n stem wat nou sy plek in die groter Suid-Afrikaanse musiekwêreld begin inneem.

13 hours ago
Elize Parker 3 minutes read
Carmen van Tonder van Montana het van karaoke-sanger tot wenner van Pretoria-oos se Padstal Talent 2-Sangkompetisie gevorder. Met ’n nuwe liedjie, Die Oorlog, en ’n droomoptrede by Loftus tydens die Bulls–Sharks-wedstryd, staan hierdie jong kunstenaar nou op die drumpel van ’n belowende musiekloopbaan. Foto: Elize Parker

Ná haar oorwinning in die Padstal Talent 2 – Sangkompetisie in Pretoria-oos wink ’n belowende loopbaan nou vir Carmen van Tonder van Montana, Pretoria-Noord.

Wat begin het as prettige karaoke-aande saam met familie, het gegroei tot ’n droom wat haar binnekort op die verhoog van Loftus Versfeld gaan plaas.

Sy het vir jare eintlik net karaoke gesing. Die eerste keer was saam met haar neef se vrou, Maryna Pretorius.

“Die bestuurder het gesê my stem is te goed vir net karaoke. Ek móét begin deelneem aan sangkompetisies,” vertel sy.

Sy het stadig maar seker selfvertroue opgebou om aan groter kompetisies deel te neem. Sy het onder meer by Stoepstories se sangkompetisie in 2025 ingeskryf en hard gewerk om haar stem te slyp.

Musiek lê diep in haar bloed. Haar pa, Bryce Britz, was self ’n musikant wat saam met bekende kunstenaars opgetree het.

Van Tonder onthou hoe sy as kind saam in sy kombi na musiekoptredes gereis en selfs op luidsprekers aan die slaap geraak het.

Later het sy by eisteddfods liedjies soos Vrot pampoen gesing en is geprys vir haar vertolkings, duidelik die vroeë tekens van ’n talent wat net gewag het om te blom.

Carmen van Tonder van Montana het van karaoke-sanger tot wenner van Pretoria-oos se Padstal Talent 2-Sangkompetisie gevorder. Met ’n nuwe liedjie, Die Oorlog, en ’n droomoptrede by Loftus tydens die Bulls vs Sharks-wedstryd, staan hierdie jong kunstenaar nou op die drumpel van ’n belowende musiekloopbaan. Foto: Elize Parker

Tog was haar pad om haarself as musikant en liedjieskrywer te vind, nie altyd maklik nie.

“Om in die kalklig te kom, is ongelooflik moeilik in Suid-Afrika, veral as jy net eers naam probeer maak,” sê sy eerlik.

Buiten sang was sy ’n assistent-onderwyser by Hoërskool Overkruin, waar sy kinders ondersteun het wat nie in hoofstroomskole hulself akademies kon handhaaf nie.

Sy het ’n groot liefde vir wiskunde en glo daarin om jongmense moed te gee.

“Ek hou daarvan om te skep. Ek is nie lief om ’n blikbrein te gebruik nie. Ek wil iets eg maak,” sê sy.

Haar kreatiwiteit wys ook in haar huis, wat vol ougoed is: van ’n grammofoonspeler tot plate en meubels wat herinner aan ’n ander era.

“Ek is die kunstige een in ons huwelik,” lag sy.

Sy was ook ’n talentvolle atleet en het in 2016 met hoogspring begin en die skolekampioenskap gewen.

Haar ondersteuningsnetwerk is sterk. Haar ma, Lona Meyer, wat Montana Basic Beauty bedryf, was van die begin af haar rots in haar loopbaan.

Voor die finaal het haar ma vir haar ’n bos blomme gekoop en gesê: “Jy is klaar ’n wenner vir my.”

Toe sy uiteindelik as wenner aangekondig word, het haar ma en sussie, Carla Britz, opgespring van blydskap.

’n Besonderse deel van haar verhaal is haar man, Hannes. Hulle het mekaar reeds op Laerskool Uniefees ontmoet toe sy tien en hy 12 was. Op 18 het hy haar vir koffie gevat, en toe sy 21 word, is hulle getroud.

Beide hy en haar sussie het ’n droom gehad dat sy eendag haar merk as ’n sanger sou maak.

Carmen van Tonder van Montana het van karaoke-sanger tot wenner van Pretoria-oos se Padstal Talent 2-Sangkompetisie gevorder. Met ’n nuwe liedjie, Die Oorlog, en ’n droomoptrede by Loftus tydens die Bulls vs Sharks-wedstryd, staan hierdie jong kunstenaar nou op die drumpel van ’n belowende musiekloopbaan. Foto: Elize Parker

Sy het die Padstal Talent 2 Sangkompetisie gewen nadat talle deelnemers hulle nommers in verskeie uitdunrondtes gesing het en sy uiteindelik in die finaal opgetree het.

Sy het onder meer Dans van Riana Nel gesing, en liedjies van kunstenaars soos Kristia Visser en Tasché vertolk om haar eie Jazz-rocker-styl te vind.

Deel van haar prys is ’n groot optrede op 28 Februarie by Loftus tydens die Bulls vs Sharks-rugbywedstryd, kompleet met vuurwerke en dansers.

Haar nuwe liedjie, Die Oorlog, se opname is ook deel van haar prys en sal ook vanjaar uitgereik word en wys ’n meer persoonlike, diep kant van haar kunstenaarskap.

Sy het net komplimente vir sanger en musiekpromotor Julanie J van Nu-Light en Ruan Tennant wat haar gementor het vir die Padstalkompetisie.

Met ’n familie wat haar onvoorwaardelik ondersteun, is Van Tonder gereed vir die volgende hoofstuk.

“Weer eens besef jy, jy is sterker wanneer jou familie jou beste vriende is,” sê sy.

Het jy dalk meer inligting rakende dié storie? 

Stuur gerus vir ons ‘n epos na  bennittb@rekord.co.za of skakel ons by 083-625-4114.

Vir jou daaglikse gratis gemeenskapsnuus, besoek Rekord se webwerf: Rekord

Besoek ook ons Facebook, Twitter en Instagram en TikTok en WhatsApp Channel

At Caxton, we employ humans to generate daily fresh news, not AI intervention. Happy reading!
13 hours ago
Elize Parker 3 minutes read

Elize Parker

Elize Parker is a senior journalist with more than 25 years of experience covering especially environmental, municipal and profile articles. She writes investigative reports, profiles, social articles and consumer related articles and also does photographs and multimedia to go with these. Previously she worked as a news editor for a radio station, news reader, a magazine journalist with women’s magazines and as a column writer.
Check Also
Close
Back to top button