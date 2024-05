Watch: Sharks celebrate European Challenge Cup glory

Watch the Sharks celebrate their Challenge Cup victory here:

The Hollywoodbets Sharks are coming back with the EPCR Challenge Cup trophy to KwaZulu Their title win secures their spot in 2024/2025 Champions Cup #๐‚๐ก๐š๐ฅ๐ฅ๐ž๐ง๐ ๐ž๐‚๐ฎ๐ฉ๐‘๐ฎ๐ ๐›๐ฒ pic.twitter.com/UJIOCaUf1J โ€” SuperSport Rugby (@SSRugby) May 24, 2024

A moment in history! The Hollywoodbets Sharks are the first South African team to win the EPCR #๐‚๐ก๐š๐ฅ๐ฅ๐ž๐ง๐ ๐ž๐‚๐ฎ๐ฉ๐‘๐ฎ๐ ๐›๐ฒ title pic.twitter.com/K3J0OfuxE4 โ€” SuperSport Rugby (@SSRugby) May 24, 2024

