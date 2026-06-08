Chopper Cop bring belangrike veiligheidslesse na leerders
Vir die leerders van Laerskool Stephanus Roos was dit ’n dag vol leergeleenthede, opwinding en pret. Die kombinasie van praktiese demonstrasies, veiligheidsboodskappe en interaksie met verskeie rolspelers het ’n blywende indruk gelaat en die belangrikheid van persoonlike veiligheid op ’n onvergeetlike manier beklemtoon.
Ondanks ’n ysige oggend en beurtkrag het die leerders van Laerskool Stephanus Roos onlangs met groot entoesiasme aan die skool se Kinderbeskermingsdag deelgeneem.
Volgens die skool se skakelbeampte, Tania Schoeman, het die dag nie net vir opwinding gesorg nie, maar ook belangrike lesse oor veiligheid, verantwoordelikheid en bewusmaking van gevare aan kinders oorgedra.
Volgens haar het die leerders aandagtig na die spesiale program geluister, waartydens verskeie rolspelers uit die gemeenskap en veiligheidsdienste betrokke was.
Een van die hoogtepunte van die dag was die besoek van die polisie se perde-eenheid en Proshield Security se perde, wat groot belangstelling onder die kinders gewek het.
Kolonel Gerald Witbooi, stasiebevelvoerder van die Sinoville SAPD, het die leerders op ’n toeganklike en onderhoudende manier toegespreek.
Deur humor en praktiese voorbeelde te gebruik, het hy belangrike veiligheidsboodskappe oorgedra en kinders bewus gemaak van moontlike gevare waarmee hulle in die alledaagse lewe gekonfronteer kan word.
Die sportveld is kleurvol versier met vlae en gazebo’s van Just Imagine Properties, wie se betrokkenheid volgens Schoeman ’n waardevolle bydrae tot die sukses van die dag gelewer het.
Die Magalieskruin NG Kerk het ook ’n rol gespeel in die aanbieding van die geleentheid en bygedra tot die betekenis daarvan.
Die betrokkenheid van die verskillende veiligheidsdienste het aan kinders die geleentheid gebied om op ’n positiewe manier met beamptes kennis te maak en hul werk van nader te ervaar.
“Die geesdrif van die polisielede, metropolisie-beamptes en ander deelnemers was duidelik sigbaar,” sê Schoeman.
Hulle het saam met die kinders gedans, gelag en aan verskeie aktiwiteite deelgeneem, wat ’n ontspanne en vriendelike atmosfeer geskep het.
Nog ’n gewilde figuur op die dag was ‘Chopper Cop’, wat groot vermaak aan die leerders gebied het.
Op ’n eenvoudige en verstaanbare manier het hy kinders gehelp om die verskil tussen reg en verkeerd te verstaan en die belangrikheid van goeie keuses en verantwoordelike optrede beklemtoon.
Van die dag se indrukwekkendste vertonings het egter uit die lug gekom.
Die SAPD se helikoptereenheid en Powder Flight se helikopters het die skare beïndruk met demonstrasies wat die vermoëns van lugondersteuning tydens wetstoepassingsoperasies ten toon gestel het.
“Tydens een van die demonstrasies het ’n polisiehelikopter tussen bome en pale gemanoeuvreer om sogenaamde verdagtes vas te trek. Die vertoning het die leerders se aandag vasgevang en vir groot opgewondenheid gesorg,” vertel Schoeman.
Proshield Security se berede eenheid onder aanvoering van Schandré Jute op Bianca het saam met die SAPD en die metropolisie gewerk om leerders op verskillende maniere oor veiligheid in te lig. Foto: Verskaf
Volgens die organiseerders word Kinderbeskermingsdag aangebied omdat die veiligheid en welstand van kinders ’n prioriteit vir die skool bly.
Die doel is om jongmense toe te rus met kennis wat hulle kan help om verantwoordelike besluite te neem, potensiële gevare te herken en hulp te soek wanneer nodig.
Die dag bied ook aan kinders die geleentheid om die rol van sekuriteitsdienste, wetstoepassers en nooddienspersoneel beter te verstaan en die mense wat daagliks werk om gemeenskappe veilig te hou, van nader te leer ken.
Vir die leerders van Laerskool Stephanus Roos was dit ’n dag vol leergeleenthede, opwinding en pret.
Het jy dalk meer inligting rakende dié storie?
Stuur gerus vir ons ‘n epos na bennittb@rekord.co.za of skakel ons by 083-625-4114.
Vir jou daaglikse gratis gemeenskapsnuus, besoek Rekord se webwerf: Rekord
Besoek ook ons Facebook, Twitter en Instagram en TikTok en WhatsApp Channel