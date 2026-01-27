Netwerkgeleentheid versterk Europese handelsbande
Global ekonomiese druk en verskuiwende handelsdinamiek was die fokus by die Pretoria Sakekamer se International Business Networking Event, waar Europese en Suid-Afrikaanse besigheidsleiers samewerking, belegging en volhoubare groeie bespreek het. Sprekers het skoon energie, vervaardiging, sporttoerisme en kosuitvoere as sleutelgeleenthede vir toekomstige handelvennootskappe beklemtoon.
Die groeiende druk op wêreldwye sakeverhoudings en die erns vir lande om saam te werk het die middelpunt gevorm by die Pretoria Sakekamer International Business Networking Event op 23 Januarie.
Plaaslike en internasionale leiers het bymekaar gekom om handelsgeleenthede tussen Suid-Afrika en sleutel Europese vennote te ondersoek.
Die geleentheid het beklemtoon hoe geopolitieke onsekerheid, energie-transaksies en verskuiwende voorsieningskettings handel wêreldwyd hervorm, terwyl dit Suid-Afrika se rol as ’n strategiese poort na die Afrika-kontinent versterk.
Pretoria Sakekamer-voorsitter Fergus Ferguson het gesê besighede regoor die wêreld ervaar ongekende druk, wat samewerking belangriker as ooit maak.
“Sakeverhoudings regoor die wêreld verkeer onder druk, en dit toon duidelik die behoefte aan lande om baie nouer saam te werk as ooit tevore,” het Ferguson gesê. “In tye soos hierdie, verswak isolasie ekonomieë, terwyl samewerking veerkragtigheid versterk en deure oopmaak vir nuwe groei.”
Hy het gesê dat Pretoria, met sy sterk industriële basis en nabyheid aan belangrike ekomiese sentrums, is goed geplaas om by dieper internasionale vennootskappe baat te vind, veral dié wat gefokus is op vervaardiging, tegnologie en volhoubare ontwikkeling.
Volgens Ferguson, skep platforms soos dié netwerkgeleentheid lewensbelangrike ruimtes waar vertroue gebou kan word en langtermyn verhoudings tussen Suid-Afrika en internasionale besighede gevestig word.
Donnée Kruger, bestuurder vir Trade & Investment KwaZulu-Natal en voorsitter van die Nordiese Suid-Afrikaanse Besigheidsvereniging, het die skaal en impak van Europese belegging in Suid-Afrika uiteengesit.
“Sowat 44% van alle beleggings in Suid-Afrika kom van die Europese Unie, en dit kom neer op ongeveer 300 000 werksgeleenthede wat deur Europese besighede ondersteun word wat in die land werksaam is,” het Kruger gesê.
Sy het bygevoeg dat Suid-Afrika ’n deurslaggewende rol speel vir internasionale beleggers regoor die kontinent.
“Bykan 50% van buitelandse nasionale maatskappye wat in Afrika belê se hoofkwartiere is in Suid-Afrika geleë,” het sy gesê. “Die Europese Unie beskou Suid-Afrika as ’n toonaangewende kragstasie op ’n vinnig ontwikkelende kontinent, en dit is hoekom die EU Chamber of Commerce aktief besig is om verhoudings met Suid-Afrikaanse vennote te ontwikkel en te versterk.”
Kruger het gesê dat Europese beleggers toenemend belangstel in Suid-Afrika se Spesiale Ekonomiese Gebiede, insluitend die Tshwane Ekonomiese Gebied.
Sy het gesê sektors soos mynbou en vervaardiging bly aanloklik, terwyl produkte met toegevoegde waarde insluitend vrugte, neute, wyne en rooibos ook sterk belangstelling wek.
Hierdie sektors, het sy gesê, bied geleenthede vir uitvoergroei terwyl plaaslike industriële ontwikkeling en werkskepping ondersteun word.
Marika Jakaš, die hoof van Handel en Ekonomie by die afvaardiging van die Europese Unie in Suid-Afrika, het gesê die EU is daartoe verbind om groter handelspotensiaal tussen Suid-Afrika en die EU te ontsluit.
“Die Europse Unie is baie geïnteresseerd om handel tussen Suid-Afrika en die EU te onsluit, het Jakaš gesê. “Navorsing deur EU toon ’n duidelike fokus vir toekomstige handel op skoon en groen sektors, veral skoon energie.”
Sy het beklemtoon hoe belangrik dit is om na groter plaaslike voordele oor te skakel.
“Die fokus in die toekoms moet wees op die voordele van rowwe materiale in Suid-Afrika, in plaas van net om rowwe materiale uit te voer en klaargemaakte produkte in te voer,” het Jakaš gesê.
Sy het bygevoeg dat hierdie benadering industralisasie, vaardigheidsontwikkeling en meer inklusiewe ekonomiese groei sal ondersteun.
Om hierdie doelwitte te ondersteun, het Jakaš gesê dat die EU ’n Globale Poort Strategie ontwikkel het.
“Deur hierdie strategie, sal ons ’n sterk fokus op Suid-Afrika se Just Energy Transition plaas,” het sy gesê. Ons moet Suid-Afrika help om meer hernubare energie tot die netwerk te voeg om volhoubaarheid, energie-sekuriteit en langtermyn ekonomiese mededingendheid te ondersteun.”
Sektor-spesifieke geleenthede is ook beklemtoon.
Pamina Bohrer van die Italiaanse Suid-Afrikaanse Sakekamer het gesê Italië is gretig om samewerking in die kosdienste en gasvryheidsindustrieë uit te brei.
“Ons wil meer op kosdienste en die gasvryheidsektor konsentreer,” het Bohrer gesê. “Italië stel belang om in inisiatiewe te belê wat Suid-Afrikaanse maatskappy toelaat om by groot kosskoue in Italië uit te stal.”
Sy het gesê dat deelname op hierdie internasionale platforms Suid-Afrikaanse verskaffers die kans sal gee om blootstelling tot globale tendense, kopers en tegnologieë te verkry, terwyl bilaterale handelsbande ook in hoë-waarde kosmarkte versterk word.
Sporttoerisme en verbruikersgoedere is geïdentifiseer as bykomende areas van toenemende samewerking.
Johnny Greene from Business Ireland het gesê dat sportbande, veral rugby, toenemende reis tussen Ierland en Suid-Afrika dryf. “Sporttoerisme tussen die twee lande is besig om te groei, veral met rugbyspanne en hul ondersteuners wat heen en weer reis,” het Greene gesê.
Hy het bygevoeg dat Ierse produkte goed vaar in die Suid-Afrikaanse mark.
“Produkte soos Kerrygold melkprodukte en Ierse whiskey verhandel goed in Suid-Afrika,” het Greene gesê. “Ierland en Suid-Afrika moet saamwerk om handelshindernisse aan te spreek en te verwyder, en besighede moet by organisasies soos Business Ireland betrokke raak om sterk, volhoubare verhoudinge te bou.
