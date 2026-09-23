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Prestasies by Curro Podium Noord onderstreep ontploffing van jong atletiektalent

Prestasies van wêreldgehalte was aan die orde van die dag tydens die afgelope naweek se Curro Podium Noord skole-atletiek byeenkoms op die Pilditch baan in Pretoria-Wes.

September 23, 2026
Koos Venter 5 minutes read
Hierdie drie plaaslike atlete het Saterdag tydens die Curro Podium Noord atletiekbyeenkoms ’n uitsonderlike vertoning in die 100m hekkies vir dogters o.17 gelewer toe al drie in een wedloop tye aangeteken het wat meer as 960 punte op die Athletics Performance Evaluation (APE) tabel werd was en dus as wêreldklas beskou word. Van links is Megan Nieman van Die Hoërskool Menlopark, Janelle Kirkpatrick van Die Hoërskool Menlopark en Megan Maree van Hoërskool Garsfontein. Maree het verras deur met die twee Paries af te reken. Foto: Frans Lombard

Net soos tydens die onlangse TUT Top 12 skole-atletiek byeenkoms, het die afgelope naweek se Curro Podium Noord byeenkoms weer onderstreep dat atletiekliefhebbers kookwater aksie op die atletiekbaan kan verwag in die komende seisoen.

Die byeenkoms het 49 skole uit die noordelike provinsies van Suid-Afrika in die span-afdeling geakkomodeer. In die seuns-afdeling het 59 spanne ingeskryf, terwyl 52 spanne in die dogters-afdeling meegeding het. Volgens die Curro Podium konsep sal die top skole uit hierdie byeenkoms vroeg volgende jaar aan die nasionale byeenkoms deelneem, waar die beste skole uit die suide – wat hul eie uitdun byeenkoms aanbied – dan ook sal kompeteer.

As in ag geneem word dat die meeste atlete op skolevlak die afgelope tyd hul oefenprogramme met studietyd vir eksamens moes balanseer, is die prestasies wat Vrydag en Saterdag by dié prestigeryke byeenkoms opgelewer is, merkwaardig.

Phenyo Miyen van TuksSport High School het die 110m hekkies vir seuns o.19 in ‘n nuwe rekordtyd van 13,52s gewen.
Foto: Frans Lombard
Stiaan Myburgh (onafhanklike inskrywing) wen die 400m vir seuns o.19 in 46,71s.
Foto: Frans Lombard
Michael Bekker van Hoërskool Zwartkop het die 1500m vir seuns o.17 in ’n puik tyd van 03:51,96 gewen. Dié wêreldklas tyd is 1000 APE punte werd.
Foto: Frans Lombard
Dawson Sambo van TuksSport High School het die 800m vir seuns o.17 in ’n nuwe rekordtyd van 01:51,11 gewen.
Foto: Frans Lombard
Basie Kromhout van Die Hoërskool Menlopark in aksie in die 400m hekkies vir seuns o.17.
Foto: Frans Lombard
Kgoputso Manaleng van TuksSport High School het die 110m hekkies vir seuns o.17 gewen.
Foto: Frans Lombard
Kgoputso Manaleng van TuksSport High School wys sy trots op sy skool se kleure na sy oorwinning in die 110m hekkies vir seuns o.17.
Foto: Frans Lombard
Karla Bouwer van Die Hoërskool Menlopark op pad na haar oorwinning in die 400m hekkies vir dogters o.17.
Foto: Frans Lombard
Karla Bouwer van Die Hoërskool Menlopark (middel) het die 400m hekkies vir dogters o.17 gewen in ’n tyd van 59,60s.
Foto: Frans Lombard
Ntando Dube van Prestige College in aksie in die 100m hekkies vir seuns o.15.
Foto: Frans Lombard
Die 13-jarige Bintou Camara van Curro Hazeldean het beide die naellope vir dogters o.15 in nuwe rekord tye gewen en dit was veral haar tyd in die 200m van 23,91s (1000 APE punte) wat uitstaan.
Foto: Frans Lombard
Foto: Frans Lombard
Foto: Frans Lombard
Justin de Jongh van Affies (nommer 45) in aksie in die 100m wedloop vir seuns o.15.
Foto: Frans Lombard
Foto: Frans Lombard
Foto: Frans Lombard
Foto: Frans Lombard

Nie minder nie as agt byeenkomsrekords het gespat, terwyl 14 atlete – vyf op die baan en nege in velditems – prestasies kon opdis wat volpunte (1000) op die Athletics Performance Evaluation (APE) tabel werd was. Enige prestasie van meer as 960 punte op dié tabel word beskou as wêreldklas.

In terme van span-deelname het Die Hoërskool Menlopark weer oorheers en die byeenkoms met 43331 punte gewen. Dié oorwinning was egter te danke aan hul dogters se prestasie, wat dié afdeling met ’n totaal van 22121 gewen het. Dis 1314 punte beter as hul naaste teenstander, die Afrikaanse Hoër Meisieskool Pretoria, wat met 20807 punte in die tweede plek was. Curro Hazeldean het derde in die dogters-afdeling geëindig met 20750 punte.

Die Parkies se seuns (21210 punte) het tweede geëindig en is met slegs sewe punte geklop deur Curro Hazeldaen, wat die seuns-afdeling met 21217 punte gewen het. Die Afrikaanse Hoër Seunskool was derde met 20284 punte.

Isabella Gunter van Hoërskool Montana het met ’n paar groot name afgereken toe sy die 200m vir dogters o.17 in ’n puik wêreldklas tyd van 23,87s (993 APE punte) gewen het.
Foto: Charmaine Visser
Johanne Lamprecht van Hoërskool Montana het volpunte (1000) op die APE tabel verdien vir haar wenpoging van 16,92m in die gewigstoot vir dogters o.17. Sy het ’n tweekuns voltooi deur die diskus item ook met ’n afstand van 45,48m (975 APE punte) te wen.
Foto: Charmaine Visser
Joshua Gerber van Die Hoërskool Menlopark het die diskus item vir seuns o.17 met ’n afstand van 62,92m gewen. Dit is 1000 APE punte werd.
Foto: Charmaine Visser

In die span-kompetisie is Menlopark gevolg deur Curro Hazeldean (41967 punte), Hoërskool Noordheuwel (40649 punte), Helpmekaar Kollege (40025 punte) en Hoërskool Montana (39508 punte).

Die helfte van die top 10 presteerders by die byeenkoms is Pretoria skole, terwyl die ander vyf almal uit Gauteng afkomstig is. (Sien tabel)

Toeskouers by die byeenkoms is getrakteer op ’n paar wêreldklas vertonings en in hierdie verband kon dit nie beter as die skouspel in die 100m hekkies item vir dogters o.17 nie. Drie plaaslike atlete – twee uit dieselfde skool – het die toeskouers op hul voete gehad toe hulle skouer-aan-skouer drie wêreldklas tye in een item aangeteken het. Megan Maree van Hoërskool Garsfontein het boonop verras deur haar twee teenstanders van Die Hoërskool Menlopark, die Afrika rekordhouer, Megan Nieman en die SA o.17 kampioen, Janelle Kirkpartick, te klop. Maree se tyd was 13,25s (984 APE punte), terwyl Nieman tweede geëindig het in 13,33s (975 APE punte) met Kirkpatrick derde in 13,35s (973 APE punte).

In die gewigstoot item vir seuns o.17 het drie seuns ook ’n merkwaardige prestasie behaal deur aldrie volpunte (1000) op die APE tabel te verdien.  Darius Botha van Hoërskool Dr. Malan in Meyerton het die boonste trap op die podium verdien deur die 5kg gewig 19,81m ver te stoot, terwyl Affies se Dewaldt Roodt die silwer medalje ingepalm het met sy poging van 19,72m en Jaco van Dyk van Menlopark was derde met ’n beste poging van 19,60m.

Cody Benn van Pretoria Boys High School het die 100m vir seuns o.15 in ‘n puik tyd van 10,74s gewen.
Foto: Frans Lombard
Van links, Fundiswa Makhanya van TuksSport High School, Mokgadi Maake van Curro Hazeldean en Kiarah Dell van Hoërskool Zwartkop in aksie in die 100m wedloop vir dogters o.17.
Foto: Frans Lombard
Jane Sieberhagen (middel) van Die Hoërskool Menlopark het die silwer medalje in die 3000m hindernis wedloop vir dogters o.15 gewen.
Foto: Frans Lombard
Fortune Cletus-Okolo van Hoërskool Garsfontein het die diskus item vir dogters o.19 met ’n afstand van 48,06m gewen.
Foto: Frans Lombard
Milan Swart van Hoërskool Zwartkop in aksie in die hoogspring vir dogters o.17, waar sy die silwer medalje gewen het met ’n sprong van 1,65m.
Foto: Frans Lombard
Foto: Frans Lombard

Foto: Frans Lombard
Foto: Frans Lombard
Jaco van Dyk van Die Hoërskool Menlopark het saam met twee ander atlete ’n besondere vertoning in die gewigstoot item vir seuns o.17 geweler. Van Dyk het 1000 APE punte verdien vir sy poging van 19,60m.
Foto: Frans Lombard
Dewaldt Roodt van Affies in aksie in die gewigstoot vir seuns o.17. Hy was deel van ’n groep van drie atlete wat almal volpunte op die APE tabel in dié item gekry het.
Foto: Frans Lombard
Melvin Mashishi van Pretoria Boys High School (nommer 1750) het die 1500m wedloop vir seuns o.19 in ’n tyd van 03:58,29 gewen.
Foto: Frans Lombard
Foto: Frans Lombard
Kgothatso Galane van Curro Hazeldean vier sy wen-sprong in die hoogspring vir seuns o.17.
Foto: Frans Lombard
Kgothatso Galane van Curro Hazeldean het die hoogspring vir seuns o.17 met ‘n puik hoogte van 2,05m gewen.
Foto: Frans Lombard
Ronnie Chacha van Prestige College in aksie in die 100m wedloop vir seuns o.19.
Foto: Frans Lombard

Johanne Lamprecht van Montana het ook die oë laat rek met haar wenpoging van 16,92m in die gewigstoot item vir dogters o.17. Dit was ook 1000 APE punte werd.

Nog ’n atleet wat die kollig op hom laat val het was Leandro Delport van Hoërskool Waterkloof, wat die verspring vir seuns o.19 met ’n nuwe rekord afstand van 7,77m (1000 ATP punte) gewen het.

Die grootste ster van die byeenkoms was waarskynlik die 13-jarige Bintou Camara van Curro Hazeldean. Sy het beide die naellope vir dogters o.15 gewen en dit was veral haar nuwe rekordtyd in die 200m van 23,91s (1000 APE punte) wat uitstaan. Sy het die 100m ook in ’n rekordtyd van 11,82s (988 APE punte) gewen en is as top junior dogters-baanatleet van die byeenkoms aangewys.

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September 23, 2026
Koos Venter 5 minutes read

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Koos Venter

Koos Venter is an experienced journalist who started his career 35 years ago, before the days of cellphones, modern computer systems, the internet and digital cameras, as a correspondent for Nexus, the former national magazine of the Department of Correctional Services. He has since worked for various other publications in all aspects of news coverage, as a columnist and in the production side of newspapers and online publications. Since 2007 he has specialized as a sports writer, while he is also regularly used as an analyst and commentator by several radio stations.
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