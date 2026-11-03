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Nuwe avontuur vir gestremde hengelaars by Ramcat Fishing se hengelfees

Die jaarlikse Ramcat Fishing hengelfees is verlede week in die Centurion omgewing naby Midstream aangebied en gestremde hengelaars het weer van heinde en ver gereis om lyne nat te maak en as geesgenote saam te kuier, terwyl hulle langs die viswater bederf is.

8 hours ago
Koos Venter 4 minutes read
Een van die gereelde deelnemers aan Ramcat Fishing se jaarlikse hengelfees, Johan Cilliers, is kort na verlede jaar se fees oorlede ná ’n stryd teen kanker. Cilliers was een van die oorspronklike deelnemers. Hy het in ’n rolstoel beland tydens sy dae as dienspligtige in die weermag. Soos dit die gebruik is by dié fees, is ’n spesiale krans vir Cilliers tydens ’n kort seremonie op die water ontplooi. Hier word Gerard (Yster) Smal van Ramcat Fishing tydens die seremonie bygestaan deur Debbie de Billiot van die Suid-Afrikaanse Legioen, ’n organisasie vir militêre veterane. Foto: Koos Venter

Getroue deelnemers aan Ramcat Fishing se jaarlikse hengelfees vir gestremdes kon vanjaar weer ’n nuwe avontuur aanpak toe dié spesiale geleentheid vir die 14de keer aangebied is.

Nadat die eerste 12 hengelfeeste van Ramcat Fishing by die dam van die Irene Counrty Lodge aangebied is, moes die organiseerders noodgedwonge verlede jaar ’n nuwe terrein vind waar die gestremde hengelaars die katrolle kon laat sing. Daar is verlede jaar na die dam op die terrein van die Zonderwater Gevangenis oos van Pretoria uitgewyk, maar vanjaar was die gestremde hengelaars terug in die Centurion omgewing.

Hierdie keer het die rolstoel-hengelaars en ander gestremdes byeengekom by die Prime View Adventure & Leisure oord in Rantjiesfontein, net suid van Midstream in Centurion.

Deelnemers en hul helpers is oudergewoonte reeds vroegoggend net na registrasie met ontbyt bederf, waarna die stokke gereedgemaak is en die lyne ingegooi is om dié dam se babers en karps aan die hoek te probeer kry.

Douglas Borman het by verlede week se Ramcat Fishing hengelfees die eerste vis gevang en hiervoor het hy ’n geskenkbewys ontvang. By hom is Debbie de Billiot van die Suid-Afrikaanse Legioen, wat oudergewoonte op haar pos was om te help met die dag se logistieke reëlings.
 Foto: Koos Venter
Dewald Cloete, een van die dowe deelnemers aan Ramcat Fishing se jaarlikse hengelfees, het verlede week die grootste vis – ’n knewel van ‘n baber – by die Prime View Adventure & Leisure oord in Rantjiesfontein gevang.
Foto: Verskaf
Van links, Jason Paich, Martin Cloete en Dewald Cloete is drie gehoorgestremde hengelaars wat jare lank al die Ramcat Fishing hengelfees ondersteun.
 Foto: Koos Venter
Een van die veterane van die Ramcat Fishing hengelfees, Johan Crouse, het enkele dae voor vanjaar se fees 74 jaar oud geword en hy het spesiale erkenning gekry vir sy jarelange ondersteuning van dié inisiatief. Hier ontvang hy ’n geskenkpakkie van Debbie de Billiot van die Suid-Afrikaanse Legioen.
Foto: Koos Venter
Vier deelnemers aan die Ramcat Hengelfees het al die pad gereis uit Primrose aan die Oos-Rand, waar hulle inwoners van die Remme-Los Selfhelp Sentrum vir gestremdes is, om te deel in die dag se verrigtinge. Van links is Lehakwe Setlaba, Sonika Kotzé, Johan Thuynsma en Corné Joubert. Agter staan Gerard (Yster) Smal van Ramcat Fishing, die organiseerder van dié bekende hengelfees.
Foto: Koos Venter
Een van die deelnemers aan verlede week se Ramcat Fishing hengelfees, Kenny Pretorius, beman sy stokke langs die dam van die Prime View Adventure & Leisure oord in Rantjiesfontein in afwagting vir die grote wat moet byt.
Foto: Koos Venter

Die gewildheid van hierdie hengelfees is weer bewys deur die feit dat deelnemers van heinde en ver gekom het om in die dag se opwinding en samesyn te deel. Daar was selfs vier deelnemers van die Remme-Los Selfhelp Sentrum vir gestremdes in Primrose aan die Oos-Rand, wat met ’n spesiaal geborgde bussie opgedaag het vir die dag se feesvieringe.

Een van die veterane van Ramcat Fishing se hengelfeeste, Douglas Borman, was die gelukkige hengelaar wat die eerste vis kon uittrek. Hiervoor het hy ’n spesiale geskenkbewys ontvang.

Dewald Cloete, een van die gehoorgestremde deelnemers, het uiteindelik die grootste vis – ’n knewel van ’n baber – gevang.

By die Ramcat Fishing hengelfees is daar ook prettige “pryse” aan die einde van die dag en hier ontvang Cobus van Straaten (regs) ’n geskenkbewys van Gerard (Yster) Smal van Ramcat Fishing as erkenning dat hy amptelik die kleinse vis op die dag gevang het.
Foto: Koos Venter
Die groot een wat weggekom het…” Nog ’n prettige “prys” is oorhandig aan Kenny Pretorius as die hengelaar wat die grootste vis aan die hoek gehad het, maar dit ongelukkig verloor het. Hier ontvang hy sy geskenkbewys van Gerard (Yster) Smal van Ramcat Fishing.
Foto: Koos Venter
Gabriël Hoffman (middel) ontvang ’n geskenkpak as erkenning vir sy bydrae om die hengelaars by te staan op verlede week se Ramcat Fishing hengelfees. Links is Gerard (Yster) Smal van Ramcat Fishing en regs is Debbie de Billiot van die Suid-Afrikaanse Legioen.
Foto: Koos Venter
Dewald Cloete (regs) ontvang ’n geskenkbewys van Gerard (Yster) Smal van Ramcat Fishing as erkenning dat hy die grootste vis kon uittrek by verlede week se hengelfees.
Foto: Koos Venter
Caitlynn Pieterse, ’n graad 10 skolier van Hoërskool Zwartkop (middel) het die gestremde hengelaars bederf met haar soetgebak soos kolwyntjies en tertjies. Sy is bygestaan deur haar ma, Janine (regs agter). Links agter is Gerard (Yster) Smal van Ramcat Fishing. Douglas Borman (links voor) en Kenny Pretorius (regs voor) is die hengelaars wat smul aan Pieterse se soekgebak.
Foto: Koos Venter

Ramcat Fishing het oor die jare ook ’n tradisie ontwikkel om ’n spesiale krans op die dam waar die fees plaasvind te lanseer ter herdenking aan getroue ondersteuners van die organisasie wat in die voorafgaande jaar oorlede is. Johan Cilliers, een van die eerste deelnemers aan Ramcat Fishing se hengelfeeste, is as dienspligtige in die weermag beseer en sodoende het hy in ’n rolstoel beland. Hy is verelde week só vereer, nadat hy enkele maande na verlede jaar se fees ná ’n kankerstryd gesterf het.

Spesiale hulde is ook vanjaar gebring aan nog een van die Ramcat Fishing hengelfees se getrouste deelnemers, Johan Crouse, wat ’n paar dae voor die fees sy 74ste verjaardag gevier het. Hy is nog een van die oorspronklike deelnemers wat as dienspligtige beseer is en daarna gestremd geword het.

Deelnemers is deur die loop van die dag ook bederf met soetgoed, wat spesiaal vir die geleentheid gebak is deur Caitlynn Pieterse, ’n graad 10 skolier van Hoërskool Zwartkop. Sy is bygestaan deur haar ma, Janine.

Ná ’n heerlike middagete was dit weer tyd vir ou vriende om mekaar te groet tot volgende jaar, maar eers is al die gestremde deelnemers oudergewoonte bederf met geskenke en skenkings wat jaarliks deur Ramcat Fishing se vriende en borge verskaf word.

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8 hours ago
Koos Venter 4 minutes read

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Koos Venter

Koos Venter is an experienced journalist who started his career 35 years ago, before the days of cellphones, modern computer systems, the internet and digital cameras, as a correspondent for Nexus, the former national magazine of the Department of Correctional Services. He has since worked for various other publications in all aspects of news coverage, as a columnist and in the production side of newspapers and online publications. Since 2007 he has specialized as a sports writer, while he is also regularly used as an analyst and commentator by several radio stations.
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