Pumas storm deur na Curriebeker-halfeindstryd
Die Pumas se indrukwekkende sege oor die Cheetahs gee Mpumalanga se rugbyondersteuners rede om dié keer voluit pienk te wees.
Die lyding is verby vir Blou Bul-ondersteuners.
Nog ’n jaar, nog groter skandes.
Ná die Bulle verlede jaar net twee wedstryde kon wen, het hulle vanjaar al hul wedstryde verloor. Vir ’n provinsie met so ’n trotse Curriebeker-geskiedenis is dit ’n klad op sy naam.
Oor die jare was dit altyd ’n groot besluit vir ondersteuners om te kies wie om te ondersteun wanneer Suidoos-Transvaal en Noord-Transvaal mekaar op die Johan van Riebeeck Stadion gepak het. Suidoos-ondersteuners was tradisioneel ook Noord-Transvaal-ondersteuners.
Die Gryses het egter in die Sport Pienaar-beker meegeding, terwyl die Bulle in die Curriebeker gespeel het – buiten die jare toe Suidoos-Transvaal ook vir Curriebeker-rugby gekwalifiseer het, of toe die stelsel dit toegelaat het.
Daar is net een span
Mpumalanga hoef nou nie te wonder wie hy vanjaar ondersteun nie. Daar is net een span – die een in pienk.
Die span van Jimmy Stonehouse het Saterdag kookwater-rugby teen die Vrystaat Cheetahs gespeel. Die Pumas het die Vrystaters met rotsvaste verdediging ontwrig en daarna met sjampanje-rugby toegeslaan.
Die Pumas se druk was só effektief dat selfs Faf de Klerk erg gesukkel het.
Die twee spanne pak mekaar nou die naweek in Bloemfontein in die Curriebeker-halfeindstryd.
Die span om te klop is egter Griekwas. Hulle speel in Kimberley teen die Leeus. Die verdedigende kampioene het Sondag verspot maklik met Boland afgereken en met 48-17 gewen.
Ander uitslae van die naweek is
- Pumas 52 – Cheetahs 26
- Haaie 53 – Blou Bulle 22
- Leeus 36 – Stormers 12