Stormwind saai verwoesting by Pienaardam-oord
Woeste wind het groot skade by Pienaardam aangerig, waar werkershutte beskadig en tot 20 bome ontwortel is.
’n Hewige stormwind wat die Middelburg-omgewing gisteraand2 November getref het, het groot skade by die Pienaardam Ontspanningsoord aangerig.
Die grootste skade is, volgens Venessa van Niekerk van die oord, aan die werkerswoonkwartiere berokken. Werkershutte is erg beskadig, dakke het afgewaai en die geaffekteerde werkers moes intussen in ander eenhede gehuisves word.
Daarbenewens is tot 20 bome by die oord ontwortel, wat verskeie paaie versper het. Danksy die personeel se flinke optrede is daar vinnig ingespring om die bome uit die pad te sleep sodat die dam weer toeganklik kon wees, en werkers was vandag heeldag besig met opruimingswerk. Die oord bly gevolglik steeds oop vir sake.
Op Middelburg is verskeie paaie ook versper deur bome wat omgewaai is en die Bethalpad was vir ’n tyd lank gesluit, nadat ’n boom oor die pad geval het.
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In die dorp self is verskeie paaie ook deur omgewaaide bome versper, en die Bethalpad was vir ’n tyd lank gesluit nadat ’n boom oor die pad geval het.
Ten spyte van die swaar winde is slegs 10 mm reën by die oord gemeet en 9 mm op die dorp.