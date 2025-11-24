Centurion pa skiet glo dogtertjie, neem eie lewe

ŉ Centurion pa het vermoedelik eers sy agt-jarige dogter geskiet voordat hy sy eie lewe geneem het.
Volgens polisiewoordvoerder, Kapt. Johan van Dyk, het die skietvoorval Vrydag omstreeks 20:15 plaasgevind waarna die polisie na ŉ huis in Amberfield ontbied is.
“By die beamptes se aankoms is ŉ 44-jarige man en ŉ agtjarige dogtertjie in ŉ bloedplas op ŉ bed aangetref. Die man en die kind is deur paramedici op die toneel dood verklaar.”
Van Dyk sê ŉ vuurwapen is op die toneel gevind en die misdaadtoneelbestuur is geaktiveer om met die ondersoek te help.
ŉ Moordsaak en ŉ geregtelike doodsondersoek is reeds geopen.
Intussen is die pa en dogter op sosiale media geïdentifiseer as Warren en Amé Green.
Amé was glo ŉ gr. 2-leerder by Laerskool Rooihuiskraal. Sy is beskryf as ‘n pragtige dogter wat geliefd was onder haar maats en onderwysers.
“Haar afsterwe laat ŉ groot leemte en ons innige meegevoel gaan uit na die familie, vriende en almal wat deur hierdie tragiese verlies geraak word.”
Die skool sal na verwagting Maandag sielkundiges en terapeute beskikbaar hê om die nodige ondersteuning aan leerders, ouers en personeel te bied.
“Ons moedig ouers aan om met hul kinders oor hul gevoelens te praat en om ons te laat weet indien u kind addisionele ondersteuning benodig. Hou asseblief saam met ons die familie in u gedagtes en gebede. Mag ons elke herinnering aan Amé en Warren met eerbied koester. Met opregte simpatie,” het die skool in ‘n brief aan die ouers gesê.
Hierdie hartverskeurende voorval kom minder as ’n week nadat ’n ma en haar jong seuntjie dood in hul huis in Centurion aangetref is, nadat ’n Weber glo binnenshuis gebruik is en noodlottige koolstofmonoksiedvergiftiging veroorsaak het.
