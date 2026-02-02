AdvertorialNewsSchools
Ovies Top Presteerders.
Ons trots
Baie geluk aan die matrikulante (Corazòn Valiente wat Braveheart beteken) van 2025 met julle puik uitslae. Die matrikulante het hulle hoërskoolloopbaan tydens die Covid-pandemie begin en bewys dat deursettingsvermoë en ywer ten spyte van omstandighede seëvier. Hulle is met puik uitslae beloon.
Ons is trots op al ons Top-presteerders.
Ons hoofseun, Adriaan Burgers, het 7 onderskeidings met ‘n gemiddeld van 90% behaal. Hy’t ook ‘n onderskeiding in sy agtste vak, Addisionele Wiskunde, behaal.
Anelri Smit – 6 onderskeidings met ’n gemiddeld van 84.5%.
Ruben du Toit – 6 onderskeiding met ‘n gemiddeld van 82.7%. Ruben het ook ‘n onderskeiding in sy agtste vak, Addisionele Wiskunde, behaal.
Wian van der Merwe – 6 onderskeidings met ’n gemiddeld 82%
Mev. Helen Haasbroek is opgewonde oor die matrikulante van 2026 en weet hulle gaan skitterende prestasies behaal.
Ovies leef hulle jaartema vir 2026 reeds voluit uit:
Ovies in aksie, met passie! – Ovies in action, with passion!
