Local newsNews

Blomme neergelê vir geliefde juffrou Elaine

Bosse blomme en klein boodskappies is by Laerskool Bakenkop in Centurion se gedenktuin neergele vir die geliefde juffrou Elaine Kuschke.

3 hours ago
Corné van Zyl 1 minute read
Blomme neergelê vir geliefde juffrou Elaine
Die skool se rotstuin is omskep in ’n gedenktuin. Fotos: Facebook/GoogleImages/EugeneJVR

Leerlinge, ouers en kollegas het Dinsdag bosse blomme by Laerskool Bakenkop in Centurion neergelê ter nagedagtenis aan die geliefde juffrou Elaine Kuschke, wat Maandag by die skool in mekaar gesak het en oorlede is.

Volgens ‘n verklaring deur die skool is Elaine weens natuurlike oorsake oorlede.

“Dit is met ’n swaar hart en diepe hartseer dat ons die skielike heengaan van een van ons geliefde personeellede, Mej. Elaine Kuschke, aankondig. Mej. Kuschke is vanoggend weens natuurlike oorsake by die skool oorlede.

“Haar passie vir onderwys en haar deernis vir elke kind sal ’n blywende leemte by Laerskool Bakenkop laat. Ons harte gaan uit na haar  ma en sussie, vriende en die leerders wat in haar sorg was.”

Die skool het bygevoeg dat beradingsdienste in plek gestel is om almal by te staan wat deur hierdie verlies geraak word.

Kuschke sou in April vanjaar 37 jaar oud geword het.

Meer inligting rakende die gedenkdiens sal bekend gemaak word sodra dit gefinaliseer is.

Dinsdag is Elaine onthou vir haar diepe impak wat sy op mense gehad het.

“Vanoggend is ons rotstuin omskep in ‘n gedenktuin; ’n plek van liefde, trane en herinneringe. 🌸

“Elke blom en elke boodskappie getuig van die diepe impak wat Juf Elaine op soveel harte gehad het.

“Dankie aan ons leerders en ouers wat hul liefde so mooi kom wys het.

“Sy sal vir altyd deel bly van ons storie,” het die skool in ‘n plasing op Facebook gesê.

Lees ook: Geliefde onderwyseres sak in mekaar en sterf by Laerskool Bakenkop

Het jy dalk meer inligting rakende dié storie? 

Stuur gerus vir ons ‘n epos na  bennittb@rekord.co.za of skakel ons by 083-625-4114.

Vir jou daaglikse gratis gemeenskapsnuus, besoek Rekord se webwerf: Rekord

Besoek ook ons Facebook, Twitter en Instagram en TikTok en WhatsApp Channel

At Caxton, we employ humans to generate daily fresh news, not AI intervention. Happy reading!
3 hours ago
Corné van Zyl 1 minute read

Support local journalism

Add The Citizen as a preferred source to see more from Rekord in Google News and Top Stories.

Add as a preferred source on Google
Follow on Google News

Corné van Zyl

Corné van Zyl is a seasoned journalist and currently a senior reporter at Rekord, with a wealth of experience across various media platforms. She began her career after studying journalism at the Tshwane University of Technology (TUT) and first honed her skills at Media24. Corné’s career took her to Beeld, Sondag newspaper, and the South African Press Association (SAPA), where she built a strong foundation in news reporting. In her free time, Corné enjoys spending time with her family outdoors, embracing life and creating lasting memories with her loved ones.
Back to top button