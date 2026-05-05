Pretoria-leerders skitter met wêreldklas wetenskapsprestasie
Gustav Heesen en Johan Vorster van Pretoria het geskiedenis gemaak as algehele wenners van die Gauteng-Noord iMBEWU Wetenskapskou laas jaar. Hul KI-projek het nasionaal en internasionaal beïndruk, en hulle is nou op pad na die Genius Olympiad in die VSA, mits voldoende fondse ingesamel kan word vir hul deelname.
Twee jong leerders van Pretoria het ’n merkwaardige mylpaal in wetenskap bereik en bewys dat ouderdom geen beperking op verbeeldingrykheid plaas nie.
Gustav Heesen van die Afrikaanse Hoër Seunskool en Johan Vorster van Pretoria Boys High School (albei voormalige leerders van Laerskool Anton van Wouw), het geskiedenis gemaak toe hulle verlede jaar as algehele wenners van die Gauteng-Noord iMBEWU Wetenskapskou aangewys is.
Wat hul prestasie besonders maak, is dat hulle teen leerders tot en met Graad 12 meegeding het en steeds die hoogste eerbewys kon inpalm.
Daarbenewens het hulle ook goud in die kategorie vir Kunsmatige Intelligensie (KI) verower, wat hul tegniese vaardighede en vernuwende denke onderstreep.
Hul bekroonde projek het gefokus op die ontwikkeling van ’n toeganklike, KI-gedrewe oplossing om onderwysers in oorvol klaskamers te ondersteun.
In ’n land waar onderwysers dikwels met groot klasse en beperkte hulpbronne moet klaarkom, spreek hul idee ’n werklike en dringende probleem aan.
Die projek is geloof vir sy praktiese toepassing van tegnologie en die potensiaal om leeromgewings betekenisvol te verbeter.
Volgens die veldtogbestuurder, Klara Heesen, wys die prestasie van die twee slimkoppe hoe belangrik dit is om jong talent vroeg reeds te ondersteun en blootstelling aan wetenskap en tegnologie te gee.
Sy beklemtoon dat hul sukses nie net ’n persoonlike oorwinning is nie, maar ook ’n bewys van wat moontlik is wanneer jong mense die regte geleenthede kry.
Die duo se prestasie op streeksvlak het nie net geskiedenis gemaak vir die iMBEWU Wetenskapskou nie, maar ook die groeiende rol van innovasie onder jonger leerders uitgelig.
In Januarie vanjaar het hulle aan die nasionale iMBEWU SA-YESS (South African Youth Environmental and Science Symposium) deelgeneem, waar hulle weer uitgeblink het met ’n goue toekenning en ’n tweede algehele plek onder die land se top jong wetenskaplikes.
Hierdie prestasies het vir hulle die geleentheid oopgemaak om Suid-Afrika internasionaal te verteenwoordig by die gesogte Genius Olympiad wat in Junie in Rochester, New York, plaasvind.
Hierdie wêreldwye kompetisie bring uitstaande jong denkers van regoor die wêreld bymekaar om oplossings vir globale uitdagings ten toon te stel.
Vir die twee beteken hierdie geleentheid meer as net deelname aan ’n kompetisie. Dit bied aan hulle die kans om met eweknieë van ander lande te skakel, nuwe kennis op te doen en dit uiteindelik terug te bring na hul gemeenskappe.
Heesen wys daarop dat sulke internasionale blootstelling ’n groot rol speel in die ontwikkeling van toekomstige leiers en innoveerders.
Die reis na die VSA hou egter beduidende koste in, insluitend internasionale vlugte, verblyf, registrasie, visums en versekering. Om hierdie rede is ’n fondsinsamelingsveldtog van stapel gestuur om hul deelname moontlik te maak. Belangstellendes wat hul droom wil ondersteun, kan bydra via die veldtog se BackaBuddy-blad.
– Klik hier om ’n video van die twee seuns se uitvinding te sien: GENIUS Olympiad AI–2026: AMAS AI Test marking System
