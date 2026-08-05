Forum bespreek volhoubare ideale vir toerisme
Belanghebbendes in die toerismebedryf het tydens die eerste Capital Futures Forum in Pretoria byeengekom om 'n gedeelde langtermynvisie vir Bestemming Tshwane te begin ontwikkel. Die forum beklemtoon samewerking, strategiese beplanning en volhoubare groei om die stad se toerismebedryf oor die volgende dekades te versterk.
Verteenwoordigers van die toerismebedryf, die metro, openbare instellings, bestemmingsvennote en bedryfsorganisasies het tydens die eerste Capital Futures Forum byeengekom om ’n langtermynvisie vir Bestemming Tshwane te begin vorm.
Die tweedaagse strategiese toekomswerkswinkel is by die Menlyn Boutique Hotel aangebied en is deur die Tshwane Toerismevereniging in vennootskap met die metro gereël.
Die forum het gefokus op die vraag hoe die hoofstad oor die volgende 10 tot 20 jaar as toerismebestemming behoort te ontwikkel, wat Tshwane uniek maak en hoe die openbare en private sektor kan saamwerk om ’n internasionaal mededingende bestemming te bou.
Verteenwoordigers van toerismeondernemings, bedryfsverenigings, bestemmingsvennote, openbare instellings en die regering het aan die forum deelgeneem.
Volgens Susan Marais, voorsitter van die Toerismevereniging, het afgevaardigdes nie net hul eie organisasies verteenwoordig nie, maar ook as ambassadeurs vir die breër toerismesektor opgetree.
“Die bedoeling is dat idees en gesprekke wat tydens die forum ontstaan het, verder met hul onderskeie spanne, lede en netwerke gedeel sal word namate die proses voortgaan,” sê Marais.
Die werkswinkel is gekoördineer deur Sabine Lehmann, stigter van CURIOSITAS Tourism Futures & Attractions Consultancy en die African Association of Visitor Experiences and Attractions.
Sy is ook die voormalige besturende direkteur van die Table Mountain Aerial Cableway en voormalige openingshoof van bedrywighede van die Zeitz Museum of Contemporary Art Africa.
Sy beskik oor meer as 25 jaar se ervaring in toerisme en besoekersaantreklikhede, het ’n MBA, ’n meestersgraad in Toekomsstudies en het verskeie leiersrolle in internasionale toerismeorganisasies beklee.
Gedurende die twee dae is deelnemers aangemoedig om verder as die daaglikse operasionele uitdagings te dink en eerder op langtermyngeleenthede te fokus wat Tshwane se toekoms as bestemming kan bepaal.
Besprekings het wêreldwye toerismetendense, veranderende besoekersverwagtinge, samewerking tussen verskillende sektore en die belangrikheid daarvan om op Tshwane se bestaande sterkpunte voort te bou, ingesluit.
Verskeie moontlikhede vir die ontwikkeling van die bestemming is ondersoek.
Dit sluit geleenthede in om Tshwane se ikoniese jakarandabome deur toekomstige seisoenale ervarings te vier.
Dit fokus ook daarop om die stad se unieke kombinasie van metropolitaanse energie en natuurlike hulpbronne beter te benut.
Verder word inwoners van Gauteng aangemoedig om hul eie hoofstad te herontdek.
Daar word ook gewerk aan gesamentlike inisiatiewe wat die besoekers-ekonomie kan laat groei. Dit sal terselfdertyd inwoners se verbondenheid met die stad versterk.
Volgens Marais was die doel van die Capital Futures Forum nie om ’n enkele strategiese dokument of ’n lys van vinnige oplossings op te stel nie.
“Die forum is eerder bedoel as die begin van ’n voortgesette samewerkingsproses wat erken dat suksesvolle bestemmings deur gedeelde leierskap, langtermynbeplanning en volgehoue vennootskappe tussen die openbare en private sektor ontwikkel word,” sê sy.
Sy glo die toekoms van Tshwane as ’n voorkeurbestemming kan nie deur een organisasie alleen gebou word nie.
Sy het gesê een van die mees bemoedigende aspekte van die forum was om verteenwoordigers uit die openbare en private sektor om dieselfde tafel te sien sit, waar hulle idees openlik gedeel en hul tot ’n gemeenskaplike visie vir die stad verbind het.
Volgens Marais is die forum slegs die begin van ’n veel groter gesprek.
Sy het haar waardering uitgespreek teenoor die metro vir ’n goeie en sterk vennootskap en verbintenis om die forum moontlik te maak.
Die vereniging het ook alle organisasies bedank wat hul kennis, ervaring en idees tot die gesprek bygedra het.
Spesiale erkenning is aan die Menlyn Boutique Hotel gegee vir die aanbied van die forum en die skep van ’n omgewing wat samewerking bevorder het.
Die vereniging het ook sy waardering uitgespreek teenoor Lehmann vir haar leiding van die proses en haar visie vir die toekomstige ontwikkeling van Bestemming Tshwane.
Die Capital Futures Forum sal voortgaan as ’n deurlopende platform vir strategiese samewerking. Toekomstige gesprekke sal voortbou op die momentum wat tydens die eerste byeenkoms geskep is, terwyl idees verder ontwikkel en nuwe vennootskappe gevorm word.
Volgens Marais sal die gesprekke wat tydens die eerste forum begin is, mettertyd wyer met die toerismebedryf, gemeenskappe en ander belanghebbendes in Tshwane gedeel word. Die doel is om te verseker dat die ontwikkeling van die bestemming deur die uiteenlopende mense en organisasies gevorm word wat tot die sukses daarvan bydra.