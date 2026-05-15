Metro verdedig reaksie ná Queenswood se dae sonder krag
Die metro sê prosedures was in plek tydens die langdurige Queenswood-kragonderbreking, maar inwoners het regsverteenwoordigers aangestel oor beweerde swak kommunikasie, stadige herstelwerk en begrotingsbeperkings wat glo die reaksie op die krisis vertraag het.
Die Tshwane metro meen daar is wel prosedures en noodmaatreëls in plek om groot kragonderbrekings te hanteer.
Dit nadat Queenswood-inwoners dae lank sonder elektrisiteit was ná ’n langdurige onderbreking wat op 7 Mei omstreeks 15:25 begin het.
Volgens die metro is gereelde opdaterings deur die stad se kommunikasieplatforms, insluitend X (voorheen Twitter) en streek-WhatsApp-kanale gedeel. Die opdaterings is ook met wyksraadslede versprei.
Metrowoordvoerder Lindela Mashigo bevestig dat daar beperkings ten opsigte van die oortydbegroting was om onmiddellik tegnici te voorsien, maar sê die stad beskik oor reaksieplanne vir groot onderbrekings.
“Terwyl alle groot onderbrekings aandag geniet, kan herstelwerk nie altyd onmiddellik plaasvind nie weens spesifieke operasionele uitdagings en die behoefte aan alternatiewe herstelmaatreëls,” sê Mashigo.
Hy sê tegnici word onmiddellik ontplooi om onderbrekings te ondersoek en ’n herstelstrategie te bepaal wanneer groot uitdagings geïdentifiseer word.
Volgens hom word een span gewoonlik per taak aangewys.
Mashigo sê die metro gebruik ook kruisbuurt-operasies en hulpbronontplooiings tussen afdelings om agterstande te verlig en reaksievermoë tydens langdurige onderbrekings te verbeter.
Volgens die metro was daar twee hoofoorsake vir die Queenswood-kragonderbreking.
By die Dusten/Rist-toevoerlyn is gesteelde bogrondse kabels op 6 Mei geïdentifiseer, terwyl ’n foutiewe laespanningskakel op ’n paal by die RM6 Storey/Plein-toevoerlyn op 7 Mei gevind is.
Die metro sê die duur van onderbrekings en verlore ure word outomaties op stelsellogboeke aangeteken om assesserings te ondersteun waar nodig.
Mashigo sê enige moontlike vergoeding vir inwoners sal afhang van die metro se toepaslike eise- en regsbeleid.
Volgens hom het die metro reeds ’n eskalasieproses begin om begrotingstoekennings vir herstelwerk te herstel tot vlakke wat oor die vorige vyf jaar beskikbaar was.
Die stad wil terselfdertyd voorkomende instandhouding en projekbestuur verbeter om toekomstige onderbrekings beter te hanteer.
Intussen het Queenswood-inwoners regsverteenwoordigers op 7 Mei aangestel om hul frustrasie met die metro aan te spreek ná die langdurige onderbreking.
In ’n brief wat op 8 Mei deur die Pretoriase regsfirma Hurter Spies Incorporated namens inwoners aan die stadsbestuurder gestuur is, word die metro gekritiseer oor wat beskryf word as ’n onvoldoende reaksie op die krisis.
Volgens die brief het inwoners die fout deur die stad se aanlyn stelsels en oproepsentrums aangemeld, maar het hulle min betekenisvolle terugvoer ontvang oor wanneer die probleem opgelos sou word.
