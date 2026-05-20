Hercules-inwoners bevraagteken metro-kragoptrede
Vrese neem toe onder inwoners van Hercules wat beweer dat die metro se elektrisiteitshandhawings-operasies sonder voldoende kommunikasie en behoorlike identifikasie uitgevoer word. Gemeenskapslede sê die optrede laat hulle onveilig voel en skep die indruk dat wetstoepassing nie oral in die stad konsekwent en regverdig toegepas word nie.
Die metro se benadering om onwettige elektrisiteitsverbindings hok te slaan in Hercules wek toenemende kommer onder inwoners.
Bewerings doen die rondte van voorkeurtoepassing van reëls, onaangekondigde inspeksies en gevalle waar kragonderbrekings plaasgevind het sonder duidelike identifikasie van amptenare of voorafkennisgewing.
Inwoners sê die manier waarop dit toegepas word skep vrees, verwarring en die indruk dat sommige inwoners voorgetrek word.
Volgens gemeenskapslede het hulle geen probleem met die bekamping van onwettige verbindings nie, maar die huidige benadering ondermyn vertroue.
Inwoners beweer dat die metro se spanne in sommige gevalle eiendomme betree het of probeer betree het sonder vooraf-afsprake en sonder om behoorlike identifikasie of amptelike dokumentasie duidelik te toon.
Dit het volgens die inwoners onsekerheid geskep oor die wettigheid van die besoeke.
Baie inwoners sê hulle ontdek eers dat daar opgetree is wanneer hulle ná werk by die huis kom en hul elektrisiteit reeds afgesny is.
Sommige huishoudings, veral die van vroue wat alleen woon, sê hulle weier toegang aan onbekende persone weens veiligheidsrisiko’s en hoë misdaadvlakke in die gebied.
DA-raadslid Leon Kruyshaar sê die situasie het “’n gevoel van vrees in die gemeenskap geskep. Mense weet nie altyd wie by hul deur staan nie, en soms word geen behoorlike identifikasie gewys nie. Dit plaas inwoners in ’n baie kwesbare posisie”.
Volgens inwoners volg kragonderbrekings in sommige gevalle selfs nadat toegang geweier is op grond van veiligheid, wat vrae laat ontstaan oor of behoorlike prosedures gevolg word.
Volgens ’n inwoner, wat anoniem wou bly, is gebrekkige kommunikasie ’n groot probleem.
Gemeenskapslede beklemtoon dat amptenare behoorlik identifiseerbaar moet wees, dat redelike kennisgewing waar toepaslik gegee moet word en dat kommunikasie met geaffekteerde huishoudings duidelik moet wees.
Daar is ook kommer uitgespreek oor wat inwoners beskryf as ‘ongelyke handhawing’ tussen verskillende dele van die stad, met bewerings dat in formele woongebiede strenger opgetree word, terwyl onwettige verbindings in sommige informele nedersettings minder konsekwent hanteer word.
Inwoners sê hierdie persepsie voed frustrasie onder betalende kliënte wat voel hulle word onregverdig geteiken ondanks nakoming van munisipale reëls.
Volgens Kruyshaar ondermyn dit vertroue tussen die gemeenskap en die metro.
“Dit skep die indruk dat reëls nie eweredig toegepas word nie. Of dit waar is of nie, dit is hoe mense dit ervaar, en dit is ’n probleem vir vertroue in die gemeenskap,” sê Kruyshaar.
Kruyshaar sê hy sal die kwessie verder met munisipale owerhede opneem.
“Ons is nie gekant teen optrede teen onwettige verbindings nie. Maar dit moet reg gedoen word, met respek vir inwoners en sonder om vrees in ons eie huise te skep.”
Inwoners sê hulle bly bereid om saam te werk met die metro, maar eis duideliker kommunikasie, vasgestelde prosedures en groter aanspreeklikheid om te verseker dat handhawing regverdig en wetlik korrek toegepas word.
