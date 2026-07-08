Haweloosheid in Pretoria steeds aan die toeneem
Die regering sê gekoördineerde ondersteuning is noodsaaklik om kwesbare inwoners te help om hul lewens te herbou.
Haweloosheid in Pretoria bly n wesenlike probleem in die middestad, volgens die Gautengse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling (GDSD). Onlangse uitreikinisiatiewe het ook groeiende behoeftes in informele nedersettings geïdentifiseer met meer mense wat skuiling soek gedurende die koue wintermaande.
Volgens die departement se Hoof van Kommunikasie, Motsamai Motlhaolwa, raak haweloosheid mense van alle rassegroepe, terwyl die aantal mense wat toegang tot skuilings vir haweloses benodig, tipies in die winter toeneem namate inwoners skuiling soek as gevolg van die koue.
Hy sê hawelose mense eindig dikwels op straat as gevolg van n verskeidenheid sosiale en ekonomiese uitdagings.
“Mense kom stad toe op soek na werk. Met geen slaapplek nie en wanneer hulle nie werk kan kry nie, bevind hulle hulself op straat,” verduidelik Motlhaolwa.
Ander bydraende faktore sluit in familiekonflik, gesinsgeweld, dwelmverslawing, en misdaad.
Om hierdie uitdagings aan te spreek, befonds die departement vyf skuilings vir haweloses regoor Pretoria: vier in die middestad en en een in Bronkhorstspruit. Daarbenewens verskaf drie inloopsentrums maaltye, stortgeriewe, hulp met ID-aansoeke, verwysings na gesondheidsorg, en ondersteuning met werksaansoeke.
Motlhaolwa sê hawelose inwoners wat in skuilings opgeneem word, ontvang ook maatskaplike hulp, ondersteuning vir moontlike gesinshereniging, verwysings na gespesialiseerde dienste, geleenthede vir vaardigheidsontwikkeling, en bystand wat daarop gemik is om hulle te help om werk te kry en in die gemeenskap te hervestig.
“Haweloses word toenemend aangemoedig om in skuilings blyplek te vind sodat hulle kan baat by die dienste wat ‘n verskeidenheid vaardighede insluit wat kan lei tot tydelike of permanente indiensneming” sê hy.
Hy sê die departement hou ook gereed uitreikveldtogte regoor Pretoria in samewerking met munisipaliteite, organisasies sonder winsbejag (OSW’s), hoër onderwysinstellings, en wetstoepassingsagentskappe om bewusmaking te skep rondom beskikbare dienste en om mense aan te moedig om van hierdie dienste gebruik te maak.
Die stigter van Homeless Solutions, Sechaba Potse, het voorheen gesê dat organisasies ’n verskuiwing in die ‘profiel van haweloosheid’ waarneem.
“Dit is nie meer net mense wat al jare lank op straat woon nie; ons help nou ook individue wat voorheen gewerk het, selfs kwalifikasies en stabiele lewens gehad het, maar hul ondersteuningstelsels verloor het na onverwagte terugslae,” sê Potse.
Die departement sê dat voortdurende uitdagings steeds dienslewering beïnvloed.
Hierdie sluit in ’n tekort aan voldoende munisipale geboue wat in skuilings omskep kan word, OSW’s wat befondsingsprobleme ervaar weens uitstaande nakomingsvereistes en begunstigdes wat tussen skuilings beweeg voordat hulle ontwikkelingsprogramme voltooi. Individue weier ook skuiling as gevolg van dwelmverslawing of onwilligheid om skuilingsreëls na te kom.
Motlhaolwa sê pogings bly gefokus op die uitbreiding van toegang tot skuiling, werksgeleenthede en langtermynmaniere uit haweloosheid uit.
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