Uitsettingsaansoek bots met planne vir openbare skool op betwiste terrein
Die metro probeer Pretium Skool en die Silver Valke Sport- en Ontspanningsklub uit 'n Silverton-eiendom sit, terwyl dieselfde terrein terselfdertyd vir moontlike oordrag aan die Gautengse Departement van Onderwys oorweeg word vir die vestiging van 'n openbare skool. Die botsende prosesse het 'n jare lange geskil oor die skool se besetting verder verskerp.
Die metro is besig om regstappe in te stel om Pretium Skool en die Silver Valke Sport- en Ontspanningsklub van ’n eiendom in Roestoffstraat, Silverton, uit te sit. Terselfdertyd word onderhandelinge gevoer om dieselfde eiendom aan die Gautengse Departement van Onderwys oor te dra vir die vestiging van ’n openbare skool.
Die geskil oor die eiendom duur reeds etlike jare en behels gedinge en konflik tussen Pretium Skool, die Silver Valke Sport- en Ontspanningsklub, die metro en die Gautengse Departement van Onderwys.
Die kern van die saak is die skool se besetting van die perseel, wat volgens die metro sonder enige geldige huurkontrak, toestemming of ander formele ooreenkoms geskied.
Metro-woordvoerder Lindela Mashigo het op 6 Augustus aan Rekord gesê dat geen aansoek nog formeel by die hof ingedien is om ’n uitsettingsbevel teen die Silver Valke Sport- en Ontspanningsklub te bekom nie. Die regsprosesse is egter tans aan die gang.
Volgens Mashigo ondersoek die metro die opsies wat vir so ’n hofgeding beskikbaar is.
“Sulke opsies sluit in moontlike litigasie teen die klub en enige ander besetters van die eiendom sou die onwettige besetting van die metro se eiendom voortgesit word.”
Terselfdertyd is ’n proses deur die metro begin om die eiendom aan die Gautengse Departement van Onderwys oor te dra vir die ontwikkeling van ’n openbare skool.
Volgens Mashigo is die onderhandelinge reeds in ’n gevorderde stadium.
“Die onderhandelinge moet as losstaande van die aansoek om die hofbevel gesien word. Die stadsraad bly toegewy om die eiendom vir die doel aan die departement oor te dra.”
Hierdie twee prosesse het vrae laat ontstaan oor hoe ’n tydelike reëling vir ’n skool van ongeveer 80 leerders uiteindelik ontwikkel het tot ’n jare lange geskil, terwyl die skool se leerdertal tot veel meer gegroei het.
Mashigo het egter bevestig dat sy ondersoek bevind het die Silver Valke Sport- en Ontspanningsklub die skool onregmatig toegelaat het om vanaf die gehuurde eiendom te funksioneer, in stryd met die bepalings van die ondertekende huurooreenkoms.
Hy sê die metro se rekords toon verder dat die skool die eiendom onregmatig beset.
Hy sê geen huurkontrak, memorandum van verstandhouding of enige ander ooreenkoms is ooit met Pretium Skool deur die metro gesluit nie en dat die metro ook nie van voorneme is om so ’n ooreenkoms met die skool aan te gaan nie.
Mashigo beklemtoon dat geen amptenare gemagtig was om die skool se besetting toe te laat of te fasiliteer voordat die nodige goedkeurings verkry is nie.
Volgens hom beteken die uitsettingsproses nie noodwendig dat die terrein se langtermynbestemming ontspanning sal bly nie.
Hy sê die metro het reeds die proses begin om die eiendom aan die Gautengse Departement van Onderwys oor te dra en dat onderhandelinge daaroor ver gevorder het.
Die Gautengse Departement van Onderwys het bevestig dat Pretium Skool onder EMIS-nommer 700400844 geregistreer is om graad 1 tot 12 vanaf 898 Tiptolstraat in Silverton aan te bied.
Volgens die departement se woordvoerder, Onwabile Lubhelwana, het die skool al ’n paar jaar gelede aansoek gedoen om na die perseel van die sportklub te verhuis. Die skool is dus nie meer by hul geregistreerde adres geleë nie.
Die aansoek is steeds onder oorweging deur die departement.
Lubhelwana beklemtoon dat hoewel die skool volledig geregistreer is, dit nie beteken dat goedkeuring vir die nuwe adres reeds verleen is nie.
Hy sê die skool moes ’n paar jaar gelede sy oorspronklike perseel dringend ontruim en het alternatiewe akkommodasie gevind om leerders te huisves. Daarna is ’n formele aansoek om hervestiging ingedien en is die departement van die omstandighede ingelig.
Volgens Lubhelwana het die departement omstreeks Maart 2026 klagtes oor die skool se besetting ontvang. Die klagtes is ondersoek deur terreinbesoeke en gesprekke met die skool se eienaars.
Hy sê die departement verstaan dat die eiendom aan die munisipaliteit behoort en dat gesprekke tussen die munisipaliteit en die skool gevoer is oor die moontlike gebruik van die terrein tot voordeel van die gemeenskap.
Volgens hom is hierdie gesprekke reeds in ’n gevorderde stadium en daarom bly die hervestigingsaansoek onder oorweging.
Lubhelwana sê die departement het die skool die afgelope vyf jaar deur nakomingsbesoeke gemonitor. Hy voeg by dat die aansoek om hervestiging na die Roestoffstraat-eiendom hangende bly totdat die onderhandelinge tussen die skool en die munisipaliteit afgehandel is.
Hy sê die skool het die distrik gehelp om leerders te akkommodeer wat weens ’n tekort aan skoolruimte nog nie geplaas kon word nie.
Volgens Lubhelwana is daar besluit om die onderhandelinge af te wag in die belang van die leerders.
Hy voeg by dat die skool aansienlik in die opknapping van die eiendom belê het om dit vir onderwysdoeleindes geskik te maak en versoek het om redelike tyd om die onderhandelinge af te handel en moontlik toestemming vir voortgesette besetting te verkry.
Vir eers bly die skool se hervestigingsaansoek onder oorweging. Die metro hou vol dat die huidige besetting onregmatig is en die uitsettingsverrigtinge duur voort.
Die uiteindelike uitkoms sal bepaal of Pretium Skool op die Roestoffstraat-perseel kan aanbly en of die terrein uiteindelik as ’n openbare skool ontwikkel sal word soos deur die metro beoog.
Die Silver Valke Sport- en Ontspanningsklub betwis die metro se optrede om die klub van die perseel te laat ontruim en voer aan dat die stad nie die voorgeskrewe kontraktuele prosedures gevolg het nie.
Volgens Henry van Wyk, voorsitter van die Silver Valke Sport- en Ontspanningsklub, het die klub geen nuwe formele kennisgewing van uitsetting ontvang nie en is die stad se optrede nie in ooreenstemming met die bepalings van die huurooreenkoms nie.
“Ons regsverteenwoordigers het reeds formeel op die stad se skrywes gereageer. Ons standpunt is dat geen geldige kontraktuele proses gevolg is nie en dat die vereiste kennisgewing en geleentheid om enige beweerde oortreding reg te stel, nie aan ons gegee is nie,” sê Van Wyk.
Van Wyk sê sy regsverteenwoordigers het ook reeds skriftelik teen die stad se optrede beswaar gemaak en dat die saak nou deur hul regspan hanteer word.
Oor Pretium voer Van Wyk aan dat die skool aanvanklik slegs tydelik toegang tot die perseel gekry het ingevolge ’n noodreëling en dat geen formele huurooreenkoms ooit onderteken is nie. Volgens Van Wyk het Pretium se gebruik van die terrein later die omvang van dié aanvanklike reëling oorskry.
Van Wyk beweer verder dat hy die skool herhaaldelik skriftelik versoek het om die perseel te ontruim en dat dié versoeke geïgnoreer is. Van Wyk sê hy beskik oor korrespondensie en ander dokumentasie wat volgens hom hierdie weergawe ondersteun.
Geen hofgeding is tans hangende nie en daar is dus nog geen uitspraak oor die meriete van enige van die partye se standpunte nie.
Pretium Skool se hoof, Mollie Prinsloo, is oor die bewerings en die botsende standpunte om kommentaar genader.
In aanvanklike WhatsApp-boodskappe het sy ontken dat die skool onregmatig optree en aangevoer dat daar geen geskil tussen die skool en die metro is nie.
In reaksie op verdere medianavrae het sy egter aangedui dat sy nie kommentaar wil lewer nie, en ’n geskeduleerde onderhoud is gekanselleer.
Onderwyser Kegan Winkler het wel met die media vergader, maar wou nie sy antwoorde op rekord of opgeneem hê nie. Verdere skriftelike vrae is aan die skool gestuur, maar teen publikasietyd is geen antwoorde ontvang nie, ondanks ondernemings dat antwoorde verskaf sou word.
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