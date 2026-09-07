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Sangeres Charlize Berg se tweelingbroer vermis – Het jy hom gesien?

Sangeres Charlize Berg se tweelingbroer, Jaco van der Berg, is spoorloos vermis nadat hy Saterdagaand ’n rehabilitasiesentrum verlaat het.

7 hours ago
Corné vanZyl 1 minute read
Sangeres Charlize Berg se tweelingbroer vermis - Het jy hom gesien?
Enigiemand wat Jaco gesien het of enige inligting oor sy verblyfplek het, hoe gering ook al, word versoek om Petrus by 072 742 4104 te bel. Foto: Facebook

Die sangeres Charlize Berg en haar familie is rasend van bekommernis nadat haar tweelingbroer, Jaco van der Berg, Saterdagaand uit ’n rehabilitasiesentrum verdwyn het.

Jaco, wat al lank met dwelmverslawing worstel, is onlangs by Aloe Valley Wellness Manor opgeneem. Die sentrum spesialiseer in die behandeling van alkohol- en dwelmverslawing.

Volgens Berg word haar broer in die Hartbeespoort- en Centurion-omgewing vermis.

Read the English version here: Singer Charlize Berg’s twin brother missing: ‘We are extremely worried’

Die familie het gehoop dat sy opname die begin van ’n nuwe hoofstuk sou wees waarin hy die hulp kon kry wat hy nodig het en uiteindelik van sy verslawing bevry kon word.

Berg het glo aan die media gesê die familie voer reeds jare lank saam met Jaco ’n daaglikse stryd teen sy verslawing.

Jaco het glo geen skoene aangehad toe hy die sentrum verlaat het nie.

“Hy het geen skoene aangehad nie en was in ’n psigotiese toestand. Daarom is ons baie bekommerd oor sy veiligheid,” het Berg in ’n sosialemediaplasing geskryf.

Berg het die publiek gevra om die vermistepersoon-boodskap so wyd moontlik te versprei.

Die familie se grootste hoop is dat Jaco ongedeerd gevind sal word.

“Al wat ons hoop, is dat my boetie veilig huis toe kom,” het Berg gesê.

Enigiemand wat Jaco gesien het of enige inligting oor sy verblyfplek het, hoe gering ook al, word versoek om Petrus by 072 742 4104 te bel.

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7 hours ago
Corné vanZyl 1 minute read

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Corné van Zyl

Corné van Zyl is a seasoned journalist and currently a senior reporter at Rekord, with a wealth of experience across various media platforms. She began her career after studying journalism at the Tshwane University of Technology (TUT) and first honed her skills at Media24. Corné’s career took her to Beeld, Sondag newspaper, and the South African Press Association (SAPA), where she built a strong foundation in news reporting. In her free time, Corné enjoys spending time with her family outdoors, embracing life and creating lasting memories with her loved ones.
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