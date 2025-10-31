Local news

Laerskool Lynnwood staan bankvas agter vroue krieketspan

Jong leerders maak hul stemme dik ter ondersteuning van Suid Afrika se Proteas-krieketspan.

3 hours ago
Rekord Verslaggewer 1 minute read
Leerders van Lynnwood laerskool. Beeld: Facebook/@Lynwood laerskool

Op Vrydagoggend het Laerskool Lynnwood, vanuit die ooste van Pretoria, hul ondersteuning gewys vir die Protea-vrouekrieketspan wat eerskomende Sondag in die Wêreldbeker-eindstryd teen Indië meeding.

Die graad 1 tot graad 7 skoliere was almal getooi in groen-en-goud en die skool se eie meisies-krieketspelers het hul helde geëer met pragtige koningsproteas en dié motiverende woorde: “GO PROTEAS GO! LYNNIES HET JOU!”

Die skoolhoof, mnr. Steve Stolk, het ook persoonlik aan die Proteas se afrigter, Mandla Mashimbyi, sterkte toegewens in ’n kort video wat spesiaal vir die spelers gemaak is.

Almal by die skool sien uit om die Proteas Sondag te ondersteun en vertrou dat hulle die beker gaan huis toe bring.

Tshiamo Rightious Boikhutso

Tshiamo is a junior journalist focusing on community news in Pretoria, particularly in the Centurion area. Tshiamo writes for the Centurion Rekord as well as Rekord’s online platforms.
