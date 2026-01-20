Pretoria-skole se veiligheid word vasgestel
Skool-inspeksies fokus op veiligheid van leerders, uitdagings met infrastruktuur en samewerking tussen skole en die metro.
In die gewoel en gewerskaf van die eerste dag van die skoolkalenderjaar, het Gesondheid-burgemeesterskomiteelid, Tshegofatso Mashabela, besoek by verskeie skole in die metro afgelê om te verseker dat dit goed toegerus is om na jong kinders om te sien.
Sommige van die skole op haar lys was Capital Park Primary School, Phuthaditshaba Primary School, en Laerskool Villieria.
Die besoeke vorm deel van die metro se Terug-skool-toe (back-to-school) veldtog.
Alhoewel leerders wat nog nie in skole geplaas is nie ’n faktor in die provinsie is, het Capital Park Primary bevestig dat dit nie uitdagings met leerderplasings gehad het nie, en het in werklikheid, sy verwagte leerderinskrywings vir die akademiese jaar oorskry.
Mashabela sê die skoolhoof het kritieke areas tydens ’n inspeksie uitgelig waar die stad se ingryping benodig word.
Die kritieke areas hou verband met infrastruktuur en die dreineringstelsel wat voortdurend die skool beïnvloed.
“Hierdie voortdurende dreineringsuitdagings hou ’n risiko in aan die skoolomgewing en ontwrig onderrig en leer, en onderstreep die behoefte vir dringende regstellende aksie en ondersteuning van die stad,” sê Mashabela.
Laerskool Villieria se skoolhoof het bevestig dat die skool tans geen uitdagings in die gesig staar nie.
Mashabela is deur die skoolgronde gelei waar die fasiliteite vertoon is, veral ’n gesuiwerde waterstelsel wat veilige drinkwater aan leerders en personeel verskaf.
By Phuthaditshaba Primary School, het die burgemeesterskomiteelid besprekings gehou met die skoolhoof en opvoerders met die fokus op sleuteluitdagings wat ingryping vereis, insluitend verouderde infrastruktuur, wat na bewering die algehele leeromgewing beïnvloed.
Die skool het ook uitdagings uitgelig in verband met die faktuurproses en die metro se ingryping gevra om te help om hierdie probleme uit te stryk.
Dit het verder die behoefte aan sterker samewerking met die metro beklemtoon om volgehoue ondersteuning en verbeterde dienslewering ten bate van leerders en personeel te verseker.
Mashabela het die leerders toegespreek en hulle aangemoedig om hul leerwerk te prioritiseer en die hulp te gebruik wat aangebied word.
“Ons moet julle sien as die dokters en vlieëniers wat deur hierdie skool opgevoed is. Respekteer asseblief jul onderwysers. As jy nie gelukkig is nie of ’n probleem het by die huis, maak jou onderwysers jou beste vriende.
Moenie bang wees om na hulle toe te gaan om enigiets wat jou welstand affekteer, aan te meld nie. As iemand jou by die skool of by die huis boelie, moet jy uitreik na jou onderwysers,” het sy gesê.
“Dit is jou onmiddellike ouers weg van die huis af. Hulle sien jou meer as jou ouers, en het ’n verantwoordelikheid om te help om jou ’n beter mens vir die toekoms te maak. Dus moet hulle nie disrespekteer nie, luister na hulle wanneer hulle huiswerk gee en doen dit want hulle berei jou voor vir ’n beter toekoms,” het sy afgesluit.
LEES: Pretoria-skole troon bo ander uit in 2025-uitslae
Het jy dalk meer inligting rakende dié storie?
Stuur gerus vir ons ‘n epos na [email protected] of skakel ons by 083-625-4114.
Vir jou daaglikse gratis gemeenskapsnuus, besoek Rekord se webwerf: Rekord
Besoek ook ons Facebook, Twitter en Instagram en TikTok en WhatsApp Channel