Sigeunersanger keer terug na geboortestad op landswye toer
Vir die sigeuner-sanger wat met ’n Mazda en ’n droom deur die land getoer het, duur die reis voort, nou met nuwe klanke, helder insigte en steeds die drang om eg te wees.
Die sangeres en liedjieskrywer Luna Paige, wat sedert 1999 in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf aktief is, bring haar landswye Die Reisigers-toer in Maart 2026 terug na haar geboortestad.
Sy tree op 5 Maart om 19:30 by die Centurion Teater op, ’n besondere terugreis in tyd vir iemand wat in Pretoria gebore is en wie se familie steeds hier gewortel is.
“My ma het Kaap toe getrek toe ek klein was, maar elke jaar het ek as kind teruggevlieg om by my ouma te kuier. Pretoria was nooit vreemd vir my nie.”
Vandag woon haar uitgebreide familiekring hier. “Ek het altyd geweet dis ’n plek waarheen ek kan terugkeer vir ’n vertoning.”
Sy het in 2005 vir twee jaar in Pretoria gewoon tydens ’n tyd wat sy beskryf as ’n bloeityd vir plaaslike musiek.
“Daar is altyd in Suid-Afrika sulke areas waar die musiektoneel blom. My tydsberekening was dalk effe uit want ek was ’n hippiekind met ’n meestersgraad en my tweede album onder die arm en nie altyd so ingestel op die werklikheid nie, maar dit was wel ’n goeie tyd vir musiek in Pretoria.”
Wat vir haar uitstaan, is die broederskap van die hoofstad se musiekgemeenskap.
“Pretoria het ’n hart vir vreemdeling-musikante,” sê sy.
Kort nadat sy na die hoofstad toe getrek het, sonder meubels in ’n nuwe huis, het mede-musikante saamgespan om haar te help.
“Een of twee musos het ’n aand by Café Barcelona gereël nadat my Uno gesteel is. Bands het kom speel, die plek was gepak en hulle het al die geld vir my gegee. Hulle het selfs CD’s verkoop en die wins vir my gegee.”
Die groep Klopjag het volgens haar ’n groot rol gespeel. Met die geld kon sy ’n deposito op ’n Mazda Sting-hatchback sit.
“Daai karretjie het my wyd en ver oor Suid-Afrika geneem met toere. Ek sal hierdie vrygewigheid van Pretoria se musikante altyd onthou.”
Hoewel sy hier gebore is, sê sy die stad het nie noodwendig haar styl bepaal nie.
“Pretoria het nie rêrig my musiekstyl beïnvloed nie, maar wat ek daar gesien het, was hoe hard musikante werk, nie net met oefen nie, maar hoe hulle die besigheidselement van ons bedryf ernstig opneem. Admin, netwerk, bemarking. Dit tel. Hulle beskou hul kuns as ’n besigheid.”
Daardie besef sou later sentraal staan in haar eie loopbaan. Paige, wat ook die eienaar van Iluminar Productions is, glo musikante moet hulself as entrepreneurs sien.
“’n Musikant is niks anders as ’n entrepreneur in ’n ontwikkelende land nie. Die bedryf het mense gebreinspoel dat jy iemand anders nodig het om dit vir jou te doen. Ek dink ’n kunstenaar kan ’n loopbaan goed bestuur as daar dissipline is.”
Sy erken egter die spanning tussen kreatiwiteit en administrasie.
“Ek spandeer meer tyd agter my skootrekenaar en foon as aan my instrument,” sê sy. “Jy soek ’n agent, maar jy maak te min geld. Jy soek ’n platekontrak, maar jy is nie kommersieel genoeg nie. Dan doen jy dit maar self.”
Haar doel is om teen einde 2027 ’n span te hê wat haar help werk in die bedryf. “Ek weet wat ek moet verdien om meer tyd vir kreatiwiteit te hê. Dit het lank geneem om by daardie punt uit te kom.”
Oor die jare het haar klank merkbaar ontwikkel. Sy het selfs ’n reeks artikels met ’n tema van egtheid in liedjieskryf geskryf en verwys na kunstenaars soos David Kramer wat gewaarsku het oor die negatiewe impak van roem.
“Roem kan bepaal wat mense van jou wil hoor,” sê sy. “Om eg te wees beteken jy moet groei en heeltyd jouself uitbrei.”
Sy noem kunstenaars soos Sting en Joni Mitchell as voorbeelde van mense wat tussen genres beweeg het, maar getrou aan hulself gebly het.
“Aan die begin het ek net myself probeer wees sonder om te dink my styl is ’n handelsmerk. Maar die aard van die industrie en die beperkinge van gehore het gemaak dat ek verskillende style ontwikkel.”
Sy het haar plek in musiekteater gevind, waar sy konseptueel kon werk en bindingstekste kon skryf. In Nederland het sy groot gemak en impak op gehore ervaar met dié formaat, terwyl sy in Suid-Afrika minder gig-geleenthede gevind het vir haar spesifieke styl.
Haar jongste fase sluit elektroniese musiek in. “Dit het begin uit finansiële noodsaak,” erken sy. “’n Album kan jou maklik R200 000 kos as jy sessiemusikante en ’n ateljee betaal. En dan gee jy daai musiek feitlik verniet weg op stroomdienste.”
Sy het lank geglo sy moet met gevestigde klankingenieurs werk, maar moes leer om self meer beheer te neem. “Ek het nooit gedink dit gaan soveel pret wees nie. Maar om saam met ander mede-skeppendes soos ekself te werk, het my liedjies se klank verander.”
Die skuif het haar ook gedwing om meer krities na haar lirieke te kyk. “Ek moes leer om meer te sê met minder woorde. Lirieke moet simboliek hê. ’n Liedjie is ’n kunswerk. As jy heeltyd te persoonlik raak, verloor jou liedjies in die geheel energie.”
Haar mees onlangse albums, Dis die dors en Harmony, albei uit 2024, weerspieël daardie balans tussen introspeksie en universele temas.
Die komende album, Die Reisigers, wat later in 2026 verwag word, is volgens haar geïnspireer deur reise in Suid-Afrika en op die Spaanse Camino.
Vir haar bly die kern egter persoonlike ervaring. “Meeste liedjies vind hul oorsprong in wat ek sien, ervaar en voel. Dis ’n manier van sielkundige prosessering.”
Tog vind sy ook inspirasie in literatuur en film. “Kuns buite my eie lewe help my om verder as myself te kyk.”
Met haar terugkeer na Centurion as deel van die landswye toer, sê sy sy sien nie veel verskil tussen haar Pretoria-gehore en ander plekke nie. “Dis ’n niche-mark, en daardie klein groepie mense is oral dieselfde. Hulle ken mekaar op ’n manier.”
Haar raad aan jong musikante is eenvoudig: “Glo in jouself en wees vol vertroue. As jy nie in jouself glo nie, gaan niemand anders in jou glo nie. Soms het jy net vyf minute om jou loopbaan vorentoe te neem. Eerste indrukke tel.”
Lees meer: Willowridge High School bounces back with triumph in E-bond athletics inter-high
Het jy dalk meer inligting rakende dié storie?
Stuur gerus vir ons ‘n epos na bennittb@rekord.co.za of skakel ons by 083-625-4114.
Vir jou daaglikse gratis gemeenskapsnuus, besoek Rekord se webwerf: Rekord
Besoek ook ons Facebook, Twitter en Instagram en TikTok en WhatsApp Channel