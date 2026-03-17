Plaaslike inwoners deel hul sieninge oor maatskaplike werkers en hul impak

Terwyl die land Maatskaplike Werkersdag op 17 Maart vier, deel inwoners hul gedagtes oor die rol wat maatskaplike werkers speel om behoeftige gemeenskappe en of hul pogings die erkenning kry wat hulle verdien.

Mpho Maduana 2 minutes read

Baie van ons lesers het besin oor hul begrip van die beroep en of maatskaplike werkers genoeg erkenning kry vir hul werk.

“Hul rol in die gemeenskap is baie belangrik, hulle sorg vir al die sake wat niemand anders wil doen nie. Hulle verdien al vriendelikheid/goedhartigheid,” sê Thando Dlamini.

Chélly Hillier sê maatskaplike werkers word nie genoeg gevier nie, want hulle word gewoonlik gevrees en dikwels geassosieer met ‘iets of iemand wegvat’.

“Ek dink hulle verdien baie meer krediet as wat ons hulle gee omdat hulle dinge teëkom wat ons nie kan trotseer nie,” sê sy.

Bonginkosi Dlamini noem dat die publiek nie genoeg blootstelling kry aan maatskaplike werk nie. Dlamini voel dat maatskaplike werkers nie genoeg platforms kry om hul werk ten toon te stel nie.

“Ek dink die regering moet meer klem lê daarop om mense die belangrikheid van maatskaplike werkers te leer. Daar is mense wat hul dienste benodig, maar hulle het nie die inligting nie,” sê hy.

Patricia Ledwaba reken dat maatskaplike werk baie belangrik is en noem dat sy onlangs ’n geval gehad het waar haar kind geboelie is. Sy voel dat maatskaplike werkers moet meer betrokke raak wanneer dit by afknouery in skole kom.

