Local sportSport

Uitgebreide interprovinsiale klubrugby toernooi skop eersdaag af

Ná die sukses van verlede jaar se eerste Interprovinsiale Superliga vir klubrugbyspanne is dié toernooi dramaties uitgebrei met nóg ’n rugby-unie aan boord én die toevoeging van ‘n tweede liga, wat beteken dat die kompetisie vanjaar 40 klubs uit ses provinsies sal akkomodeer.

14 hours ago
Koos Venter 1 minute read
Die kwaliteit van spelers wat deesdae in eersteliga klubrugby betrokke is, is welbekend, met verskeie manne wat provinsiale en selfs internasionale ervaring het. Hierdie groep afrigters, wat saam met die BBRU se president, Willem Strauss (middel), by verlede week se bekendstelling van die Sibanye-Stillwater Superliga teenwoordig was, getuig ook van die kwaliteit van afrigters wat by die spanne betrokke sal wees. Van links is die voormalige Springbok flank, Jacques Potgieter (Centurion rugbyklub); die voormalige Springbok haker en hulpafrigter van die Bulls se SuperRugby span, Gary Botha (Harlequins); Strauss; die voormalige SuperRugby afrigter van die Bulls, Nollis Marais (Northam Rhinos); en die voormalige afrigter van Tuks en QuinsBobbies, Nico Luus, wat as afrigter twee Varsitybeker titels en ’n Carltonbeker titel agter sy naam kan skryf en vanjaar die Northam Wolwe sal brei. Foto: Koos Venter

As daar ooit twyfel was dat klubrugby noord van die Vaalrivier besig is om terug te bons en weer daarin slaag om die verbeelding van die rugbypubliek aan te gryp, is dit verlede week finaal bewys toe die verbeterde, uitgebreide Sibanye-Stillwater Superliga by Loftus Versfeld bekendgestel is.

Kapteins, afrigters en administrateurs van rugbyklubs uit al die provinsiale unies noord van die Vaalrivier het saam met verteenwoordigers van die borge byeengekom om die bekendtelling van hierdie indrukwekkende nuwe kompetisie by te woon.

Kapteins en afrigters van die Premierliga klubs in die 2026 Sibanye-Stillwater Superliga by verlede week se bekendstelling van die nuwe uitgebeide toernooi.
Foto: BBRU

Dié inisiatief, wat hoofsaaklik deur die president van die Blou Bulle Rugby-unie, Willem Strauss, in samewerking met die borge en sy kollegas van vyf ander rugby-provinsies gedryf word, sal vanjaar 40 klubs in twee liga-afdelings en ’n vroueliga akkomodeer. Prysgeld van sowat R2-miljoen, versprei oor die drie kompetisies, is op die spel

Verlede jaar het die Castle Superliga afgeskop met 12 klubs uit vier provinsiale unies, asook die Limpopo Blou Bulle sub-unie. Vanjaar het klubs vanuit die Lions se geledere ook by die Blou Bulle, Valke, Pumas, Luiperds en Limpopo Blou Bulle aangesluit, wat beteken dat die uitgebreide Sibanye-Stillwater Superliga volwaardig as ’n interprovinsiale klubtoernooi vir die top klubs noord van die Vaalrivier beskou kan word.

Kapteins en afrigters van die klubs in die 2026 Sibanye-Stillwater Superliga (Skild-afdeling) by verlede week se bekendstelling van die nuwe uitgebeide toernooi.
Foto: BBRU

Die Sibanye-Stillwater Superliga sal vanjaar 16 eersteliga klubs akkomodeer, terwyl die Sibanye-Stillwater Superliga Shield uit ’n verdere 16 klubs sal bestaan, wat die Blou Bulle se Presidentsliga klubs insluit.

Albei die ligas sal in vier groepe verdeel word met groepwedstryde wat gevolg sal word deur ’n uitspeelfase om die twee kandidate vir die eindstryd te bepaal. Die eindstryd van die top liga sal op 20 Maart op Loftus Versfeld plaasvind as voorwedstryd wanneer die Bulls en die Walliese klub Cardiff in ’n Verenigde Rugby Kampioenskap (VRK) wedstryd sal kragte meet.

Kapteins en afrigters van die klubs betrokke by die 2026 Sibanye-Stillwater Superliga (Vroue Afdeling) by verlede week se bekendstelling van die nuwe uitgebeide toernooi.
Foto: BBRU

Vrouerugby sal ook deel uitmaak van die nuwe toernooi en die vroueliga sal in twee groepe van vier spanne elk beslis word.

Wedstryde sal weer op sosiale media platvorms gestroom word, terwyl beperkte TV-uitsendings ook sal plaasvind.

 

Het jy dalk meer inligting rakende dié storie? Stuur gerus vir ons ‘n epos na [email protected] of skakel ons by 083-625-4114.

Vir jou daaglikse gratis gemeenskapsnuus, besoek Rekord se webwerf: Rekord

Besoek ook ons FacebookTwitter en Instagram blaaie.

At Caxton, we employ humans to generate daily fresh news, not AI intervention. Happy reading!
14 hours ago
Koos Venter 1 minute read

Koos Venter

Koos Venter is an experienced journalist who started his career 35 years ago, before the days of cellphones, modern computer systems, the internet and digital cameras, as a correspondent for Nexus, the former national magazine of the Department of Correctional Services. He has since worked for various other publications in all aspects of news coverage, as a columnist and in the production side of newspapers and online publications. Since 2007 he has specialized as a sports writer, while he is also regularly used as an analyst and commentator by several radio stations.
Back to top button