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Volop aksie by derde “Moer ‘n Boer” gevegskuns toernooi

Die derde seisoen van die baie gewilde ‘Moer ’n Boer’ TV-reeks is die afgelope naweek op 'n hoogtepunt afgesluit met die finale gemengde gevegskuns toernooi, wat by die die Heartfelt Arena oorkant die Voortrekkermonument in Centurion aangebied is.

4 hours ago
Koos Venter 3 minutes read
Aksie uit die geveghok tydens die hoogtepunt van die derde seisoen van “Moer ’n Boer” ’n gewilde werklikheidstelevisie program waaraan boere van oor die hele land deelneem. Hier is Claude Fourie, ’n graan en beesboer van Meyerton (links), en Dirk Hanekom, ’n skaap- en beesboer van Marydale in die Noord-Kaap, slaags tydens die toernooi in die Heartfelt arena in Centurion. Foto: Charmaine Visser

Liefhebbers van gemengde gevegskuns kon die afgelope naweek weer hoë oktaan aksie by die Heartfelt Arena oorkant die Voortrekkermonument in Centurion beleef, toe die derde “Moer ’n Boer” televisiereeks se finale toernooi daar aangebied is.

Altesaam 13 hokgevegte, waarvan 10 deel was van die “Moer ’n Boer” reeks en nog drie verbonde was aan die organiseerders se ewe gewilde Versus MMA Promosie, is Saterdag afgehandel.

Soos met die meeste werklikheidstelevisie programme word kykers oor ’n tyd meegesleur met die doen en late van al die boere wat inskryf, maar die uiteindelike fokus is op die manne se voorbereiding om aan die finale gemengde gevegskuns toernooi deel te neem.

In aanloop tot die finale toernooi word die boere onderwerp aan intense opleiding in gemengde gevegskuns, terwyl hulle ’n strawwe kondisioneringsproses deurgaan. Hierdie fase word ook onder die wakende oog van ’n mediese praktisyn gedoen en die deelnemers se gesondheid en fiksheid word gemonitor.

Corné van der Merwe, ’n sitrusboer van Addo in die Oos-Kaap, het vir een van die verrassings van die toernooi gesorg toe hy Ryno de Jager, ’n beesboer van Swatruggens, in ’n swaargewig geveg uitgeslaan het.
Foto: Charmaine Visser
Corné van der Merwe (links) was in die moeilikheid teen Ryno de Jager (rug na die kamera), maar met ’n kombinasie van twee hewige regterhaak-houe het hy uiteindelik vir De Jager uitgeslaan in die enigste geveg van die derde seisoen van ‘Moer ’n Boer’ wat met ’n uitklophou geëindig het.
Foto: Charmaine Visser
Gustav Kotze het geen genade gehad vir sy teenstander Jayden Saraiva (op sy rug) nie. Kotse het met ’n tegniese uitklophou gewen.
Foto: Charmaine Visser
Jayden Saraiva mik ‘n hou na sy teenstander, Gustav Kotze (rug na die kamera) tydens hul geveg.
Foto: Charmaine Visser

’n Verdere uitdunproses, waarby ook ander sportsoorte én plaasaktiwiteite in spanverband betrokke is, lewer dan uiteindelik die boere wat aan die finale toernooi deelneem.

Die boere wat aan Saterdagaand se aksie deelgeneem het, is weer in twee spanne – die Rooispan teen die Blouspan – opgedeel. Nog een van die reeks se unieke kenmerke is die feit dat almal in Khaki-uitrustings veg. Die deelnemers kry volgens gevegskuns tradisie ook almal byname en vanjaar is ondersteuners blootgestel aan innoverende name soos Rob “Broodboom” Robberts, Hannes “Tarrentaal” Bornman, JW “Ouer Skouer” Dercksen, Franco “Roes” Venter en Jannes “Kool Inspekteur” Snyman.

Die gevegte vind plaas oor drie rondtes. Daar word vuisgeslaan, geskop en gestoei en geen genade word gevra of gegee nie.

Eregaste soos die wêreldbekende gemengde gevegskuns ghoeroe, Morné Visser, afrigter van UFC kampioen Dricus du Plessis, asook die wenner van die sterkman-wêreldkampioen, Rayno Nel, was langs die gevegshok om die vegtende boere te ondersteun.

Voordat die boere mekaar in die gevegshok kon aandurf is die toernooi afgeskop met drie gevegte in Versus Promosies se liga. Hierdie aksie het die groot skare in die Heartfelt Arena voorberei vir die opwinding wat sou volg.

Henko Marais, wat op sy dag as senter vir die Luiperds en die Pumas uitgedraf het, het baie uithouvermoë gewys in sy geveg teen Hannes Malan. Marais het die grootste deel van die geveg met ’n beseerde voet vasgebyt en ook ’n onwettige hou agter die kop verduur, maar hy het uiteindelik genoeg gedoen om nie net die geveg te wen nie, maar ook as kampioen van die reeks aangewys te word.
Foto: Verskaf 
JW Dercksen (links) probeer uit Wiehan Dippenaar se greep kom tydens hul geveg in die ”Moer ‘’n Boer” toernooi.
Foto: Charmaine Visser
Ten spyte van die feit dat Ryno de Jager die gunsteling was om sy swaargewig geveg teen Corné van der Merwe te wen, is hy uitgeslaan toe Van der Merwe hom met twee hewige regterhaak houe verras het.
Foto: Charmaine Visser

Die meeste gevegte is in die die swaargwig kategorie beslis, maar daar was ook lig-swaargewig, middelgewig en weltergewig gevegte. Die enigste geveg wat met ’n uitklophou beëindig is, was die swaargewig tweestryd tussen Corné van der Merwe en Ryno de Jager. Van der Merwe was op ’n stadium in die moeilikheid, maar met twee desperate agtereenvolgende regter-haak houe het hy De Jager verras en hom planke toe gestuur om die oorwinning te beklink.

Drie gevegte is deur tegniese uitklophoue beëindig, drie wenners het hul teenstanders met die smoorgreep metode oorrompel en drie gevegte is deur die beoordelaars se telkaarte met punte beslis.

Hoewel die kompetisie in spanverband aangebied word, word ’n algehele kampioen van die reeks ook aangewys. Faktore soos algemene prestasie tydens die reeks, asook ’n stemming deur kykers en ondersteuners, bepaal uiteindelik die algehele kampioen.

Die oud provinsiale rugbyspeler, Henko Marais, wat sy swaargewig geveg ten spyte van ’n beseerde voet teen Hannes Malan met punte gewen het, is as algehele kampioen van Moer ’n Boer se derde seisoen aangewys.

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4 hours ago
Koos Venter 3 minutes read

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Koos Venter

Koos Venter is an experienced journalist who started his career 35 years ago, before the days of cellphones, modern computer systems, the internet and digital cameras, as a correspondent for Nexus, the former national magazine of the Department of Correctional Services. He has since worked for various other publications in all aspects of news coverage, as a columnist and in the production side of newspapers and online publications. Since 2007 he has specialized as a sports writer, while he is also regularly used as an analyst and commentator by several radio stations.
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