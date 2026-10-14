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Geen gebrek aan aksie by unieke bokstoernooi

Die vonke het behoorlik in die bokskryt gespat toe die House of Chrome gimnasium se “Fight Night” bokstoernooi met 25 aksiebelaaide gevegte die afgelope naweek by die Pebble Rock Golf Club & Country Estate buite Pretoria afgehandel is.

20 hours ago
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Aksie tydens die hoofgeveg van Saterdag se “Fight Night” bokstoernooi by die Pebble Rock Golf Club & Country Estate tussen Jonathan Swart (links) en die ervare voormalige professionele bokster, Joel Kadima van die DRK. Swart het Kadima in die eerste rondte uitgeslaan. Foto: House of Chrome

Boksgeskiedenis is die afgelope naweek by die Pebble Rock Golf Club & Country Estate naby die Roodeplaat dam in die noord-ooste van Pretoria gemaak toe die House of Chrome gimnasium se unieke “Fight Night” bokstoernooi aksie in die kryt opgelewer het wat nog nooit tevore in dié stad gesien is nie.

By dié toernooi, wat op sy beste as ’n mengsel van amateurboks en “White-collar Boxing” beskryf kan word, was deelnemers uit verskillende kategorieë in aksie. Oud en jonk – van laerskool ouderdom tot meesters (35+) – het kans gekry om hul boksvernuf te wys.

Daar was amateur boksers van verskillende ouderdomme en gewigsafdelings, nuwelinge wat hul kans aangegryp het om die handskoene aan te trek en deur die toue te klim en atlete uit ander gevegskodes wat kom boks het. In die hoofgeveg was selfs ’n voormalige professionele bokser teen wie een van die land se opwindendeste jong amateurs homself moes bewys. Twee vrouegevegte was ook deel van die aksie.

Die toernooi het ’n hele dag se boks-aksie opgelewer met 25 gevegte wat afgehandel is. Kaartjies is meer as ’n week vooraf reeds uitverkoop en toeskouers wat die klubhuis se saal by die Pebble Rock Golf Club & Country Estate volgepak het, het behoorlik waarde vir hul geld gekry.

Foto: House of Chrome
Foto: House of Chrome
Foto: House of Chrome
Foto: House of Chrome
Foto: House of Chrome
Foto: House of Chrome
Foto: House of Chrome
Foto: House of Chrome
Foto: House of Chrome
Brian Mitchell, Suid-Afrikaanse bokslegende en voormalige WBA en IBF super veergewig wêreldkampioen aan die woord tydens die House of Chrome gimnasium se “Fight Night” bokstoernooi by die Pebble Rock Golf Club & Country Estate buite Pretoria.
Foto: House of Chrome
Wikus (links) en Joany Buys (regs) saam met die voormalige wêreldkampioen bokser, Brian Mitchell (middel).
Foto: House of Chrome
Joany Buys van die House of Chrome gimnasium het, ten spyte van al haar verpligtinge met die organisering van die toernooi, ook kans gesien om aan een van die gevegte deel te neem. Hier is sy en haar teenstander, Fransie van Zyl (links).
Foto: House of Chrome
Joany Buys van die House of Chrome gimnasium met een van die memorabilia items wat tydens die toernooi opgeveil is.
Foto: House of Chrome
Behalwe dat sommige van Sebastiaan Rothmann se boksers van sy gimnasium in Pretoria in aksie was tydens die House of Chrome gimnasium se “Fight Night” bokstoernooi by die Pebble Rock Golf Club & Country Estate, het hy ook as beoordelaar opgetree tydens sommige van die gevegte.
Foto: House of Chrome
Vergulde, getekende bokshandskoene van die voormalige wêreldkampioen, Brian Mitchell, is tydens die toernooi opgeveil.
Foto: House of Chrome
Foto: House of Chrome

In die kryt het die volle spektrum van aksie en drama afgespeel. Daar was uitklophoue, tegniese uitklophoue en punte-oorwinnings, terwyl die toernooi op ’n hoogtepunt afgesluit is met ’n skouspelagtige uitklophou in die hoofgeveg.

Boksers van verskeie amateurklubs in Pretoria was in aksie, terwyl ander deelnemers van so ver as Naboomspruit in Limpopo gereis het om deel van die skouspel te wees. Twee vroue-gevegte en ’n vertoongeveg was ook deel van die spyskaart.

Die een klub wat uitgestaan het tydens die toernooi, is Backhouse Boxing klub van Montana. Dié klub het nie net met die meeste deelnemers gespog nie, maar die kwaliteit van hul boksers het gesorg dat die toeskouers behoorlik vermaak is.

Backhouse Boxing klub van Montana het uitgestaan tydens die naweek se “Fight Night” bokstoernooi by die Pebble Rock Golf Club & Country Estate en die meeste van hul deelnemers het puik vertoon en oorwinnings behaal.
Foto: A Lens & Co/Anchen Brits
Foto: A Lens & Co/Anchen Brits
Foto: A Lens & Co/Anchen Brits
Foto: A Lens & Co/Anchen Brits
Foto: A Lens & Co/Anchen Brits
Foto: A Lens & Co/Anchen Brits
Foto: A Lens & Co/Anchen Brits
Foto: A Lens & Co/Anchen Brits
Foto: A Lens & Co/Anchen Brits
Foto: A Lens & Co/Anchen Brits
Foto: A Lens & Co/Anchen Brits
Foto: A Lens & Co/Anchen Brits
Foto: A Lens & Co/Anchen Brits
Foto: A Lens & Co/Anchen Brits
Foto: A Lens & Co/Anchen Brits
Foto: A Lens & Co/Anchen Brits
Die 21-jarige opkomende ster-bokser van die Backhouse Boxing klub in Montana, Jonathan Swart (lins) by sy troste afrigter, Charles Backhouse, kort nadat hy die ervare voormalige professionele bokster, Joel Kadima van die DRK, in die eerste rondte van hul geveg uitgeslaan het.
Foto: Koos Venter
Foto: A Lens & Co/Anchen Brits
Foto: A Lens & Co/Anchen Brits
Foto: A Lens & Co/Anchen Brits
Jonathan Swart stuur Joel Kadima planke toe in die hoofgeveg van Saterdag se “Fight Night” bokstoernooi van die House of Chrome gimnasium by die Pebble Rock Golf Club & Country Estate.
Foto: A Lens & Co/Anchen Brits

Backhouse Boxing gaan van krag tot krag en het vroeër vanjaar weer momentum gekry met hul skuif na hul nuwe ginmasium in die Montana sentrum. Die klub se groei word ondersteun deur kwaliteit afrigting, wat duidelik na vore gekom het in hul boksers se prestasies tydens Saterdag se aksie. Die vordering van opkomende sterre van dié klub, soos Iysis Rossouw en Jonathan Swart is opmerklik.

Swart, wat waarskynlik tans die klub se grootste ster is, het in die hoofgeveg van die toernooi ’n kliniese vertoning gelewer teen die voormalige professionele bokser, Joel Kadima. Hy het Kadima in die eerste rondte met ’n puik kombinasie van houe planke toe gestuur en dié boorling van die Demokratiese Republiek van die Kongo moes na sy hoek gehelp word nadat hy uitgetel is.

Twee gewese wêreldkampioene het die toernooi bygewoon. Brian Mitchell, Suid-Afrikaanse bokslegende en voormalige WBA en IBF super veergewig wêreldkampioen, het boonop ’n paar getekende handskoene uit sy boksdae geskenk wat tydens die veiling by die toernooi onder die hamer kon kom.

Pretoria se eie Sebastiaan Rothmann, ook ’n voormalige dubbel-wêreldkampioen, het as beoordelaar opgetree tydens sommige van die gevegte.  Dié gewese IBO en WBU junior swaargewig (cruiserweight) kampioen, se boksgimnasium, SEB’s Elite Boxing Gym, het ook boksers vir die toernooi ingeskryf.

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Koos Venter

Koos Venter is an experienced journalist who started his career 35 years ago, before the days of cellphones, modern computer systems, the internet and digital cameras, as a correspondent for Nexus, the former national magazine of the Department of Correctional Services. He has since worked for various other publications in all aspects of news coverage, as a columnist and in the production side of newspapers and online publications. Since 2007 he has specialized as a sports writer, while he is also regularly used as an analyst and commentator by several radio stations.
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