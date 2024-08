‘Koek’ vat die koek op Silwerskerm-toekennings

Cindy Swanepoel het die toekenning vir beste aktrise ingepalm vir haar rol as Christelle, terwyl Jacques Bessenger (Ryno) met die toekenning vir beste akteur weggestap het.

Dit is goed dat nog ‘n baksel van Koek in die oond is, want hierdie reeks het die kollig gesteel en Sandra Prinsloo (Moekie) het die septer in die byspeler-kategorie geswaai. Die reeks is met vier toekennings vereer – die meeste op die kykNET Silwerskerm-toekennings vir film en TV in Kaapstad.

Christiaan Olwagen se geesteskind, met medeskrywer Wessel Pretorius en Johannes Pieter Nel as regisseur, bied ’n onverskrokke blik op die lewe in die noordelike voorstede van Kaapstad.

Cindy Swanepoel het die toekenning vir beste aktrise ingepalm vir haar rol as Christelle, terwyl Jacques Bessenger (Ryno) met die toekenning vir beste akteur en Dawid Minnaar (Kat) met die toekennings vir beste manlike byspeler weggestap het.

Toekennings vir uitmuntende vermaak

Die gesogte kykNET Silwerskermtoekennings vir Film en TV is Saterdag tydens ’n spoggeleentheid by die Kaapstadse Internasionale Konferensiesentrum oorhandig.

Vanjaar is die gesogte Silwerskermbeeldjies weer toegeken aan die akteurs, aanbieders en persoonlikhede wat tussen 1 April 2023 en 31 Maart 2024 uitmuntende vermaak op die kykNET-kanale gelewer het.

Die aand het ook erkenning gegee aan legendes in die vermaaklikheidswêreld. Hans Strydom, wat al sedert 1973 ‘n diep impak op Afrikaanse films het en tans bekend is vir sy rol as At Koster in Binnelanders, en Denise Newman, wie se rol as Bridgette in Suidooster ikonies geword het, is albei vereer vir hul lewenslange bydraes. Roberta Durrant, ‘n gerespekteerde TV-vervaardiger, is ook gehuldig vir haar lewenslange toewyding aan die bedryf.

“Film en TV is soos twee kamers van kykNET se hart,” sê Waldimar Pelser, M-Net-kanaaldirekteur: Premium-kanale. “Hulle kan nie apart gesond funksioneer nie. Om hierdie twee kunsvorme by ’n toekenningsaand te verenig, is nie net lekker nie, maar ook noodsaaklik.

“Dit is inspirerend om te sien hoeveel Afrikaanse inhoudskeppers albei mediums omarm – filmmakers wat TV maak en omgekeerd. Hierdie sukses stoot ons bedryf vorentoe. Dit is van kardinale belang om erkenning te gee aan diegene wat met min hulpbronne uitsonderlike werk op die skerm bring.”

‘n Kwarteeu van vermaak

kykNET vier vanjaar ook ’n kwarteeu van vermaak, wat hoofsaaklik op die Afrikaanse mark gemik is. Oor die afgelope 25 jaar het die kanaal ’n onmisbare deel van Suid-Afrikaanse huishoudings geword, nes biltong en beskuit.

Waldimar beklemtoon dat TV ’n spanpoging is en het groot lof vir kykNET se vennote, wie hy beskryf as meesters van storievertelling, kinematografie, sakebeplanning, ondersoekwerk, vermaak en die vind van oplossings.

“Op hierdie 25ste verjaardag bedank ons almal uit die hart vir die ure, idees, aandag aan detail en liefde wat ons met ons kykers deel. Dankie dat julle kykNET saam met ons gebou het.”

Kykers kan Sondagaand om 20:00 op kykNET (DStv-kanaal 144) inskakel om die oorhandiging van die Silwerskerm-toekennings te sien, die sterre se uitrustings te bewonder en saam die dramatiese oomblikke van onverbloemde vreugde te beleef.

Die wenners is elke kategorie

DIE WENNERS IN DIE TV-KATEGORIE IS:

Beste byspeler in ’n komedie

Taktiek – Mandri Sutherland

Beste aanbieder in ’n vermaaklikheidsprogram

Wie word ’n miljoenêr? – Rian van Heerden

Beste aanbieder in ’n leefstylprogram

Ommighellie – Frazer Barry

Beste nuweling in ’n telenovela of sepie

Wyfie – Mienke Ehlers

Beste akteur in ’n komedie

Taktiek – Bennie Fourie

Beste aktrise in ’n komedie

Magda Louw – Desiré Gardner

Beste aanbieder in ’n realiteitsprogram

In die sop – Bertus Basson

Beste ensemble-aanbiederspan

Toks en Tjops – Breyton Paulse, Hamilton Wessels, Rika Nieuwoudt, Rikus de Beer, Janina Oberholzer, Jean de Villiers, Jonathan Mokuena, Jannie du Plessis, Tommy Dickson (Chef Vaatjie)

Beste byspeler in ’n telenovela of sepie

Wyfie – Marguerite van Eeden

Beste manlike byspeler in ’n drama

Koek – Dawid Minnaar

Beste vroulike byspeler in ’n drama

Koek – Sandra Prinsloo

Beste aanbieder in ’n joernaalprogram

Prontuit – Kabous Meiring

Beste aanbieder in ’n dokumentêre realiteitsprogram

Grondpad geloof – Dana Snyman

Beste aanbieder in ’n geselsprogram

Hannes aan huis – Hannes van Wyk

Beste aanbieder in ’n aktuele program

In gesprek – Lourensa Eckard

Beste akteur in ’n drama

Koek – Jacques Bessenger

Beste aktrise in ’n drama

Koek – Cindy Swanepoel

Beste aktrise in ’n telenovela of sepie

Suidooster – Jill Levenberg

Beste akteur in ’n telenovela of sepie

Arendsvlei – Jody Abrahams

Persoonlikheid van die Jaar

Rachelle Fourie

DIE WENNERS IN DIE SPEELFILM-KATEGORIE IS:

Beste draaiboek van ’n speelfilm

Som van twee – Simoné Pretorius

Beste oorspronklike klankbaan in ’n speelfilm

Som van twee – Snoozefest, Hunter Kennedy

Beste klankontwerp in ’n speelfilm

Die Kwiksilwers – Sound Surgeon Studios, Morné Marais

Beste kinematografie in ’n speelfilm

Hier.Na – Ebrahim Hajee

Beste redigering in ’n speelfilm

Som van twee – Dries Scholtz

Beste grimering en haarstilering in ’n speelfilm

Die Kwiksilwers – Hanri Neethling

Beste kostuums in ’n speelfilm

Hier.Na – Ayesha Khatieb

Beste manlike byspeler in ’n speelfilm

Som van twee – Pierre Breytenbach

Beste vroulike byspeler in ’n speelfilm

Hier.Na -Trudy van Rooy

Beste regie in ’n speelfilm

Som van twee – Simoné Pretorius

Beste akteur in ’n speelfilm

Som van twee – James Borthwick

Beste aktrise in ’n speelfilm

Hier.Na – June van Merch

Beste speelfilm

Som van twee

DIE WENNERS IN DIE KORTFILMS-KATEGORIE IS:

Beste draaiboek van ’n kortfilm deur ’n opkomende filmmaker

Marie se laaste dag – Mercy Kannemeyer en Lourensa Eckard

Beste regie van ’n kortfilm deur ’n opkomende filmmaker

Die Skynwerper – Dewet van Rooyen

Beste kortfilm deur ’n opkomende filmmaker

Marie se laaste dag

Beste kinematografie in ’n kortfilm

Marie se laaste dag – Tom Marais

Beste redigering in ’n kortfilm

Baas se honne – Leon Visser

Beste akteur in ’n kortfilm

Die Skynwerper – Ben Albertyn

Beste aktrise in ’n kortfilm

Selah – Erica Wessels

Beste Shotgun-kortfilm

Baas se honne

DIE WENNERS IN DIE DOKUMENTÊR-KATEGORIE IS:

Beste kort dokumentêr

Maak stil die geblaf

Beste regie in ’n kort dokumentêr

Maak stil die geblaf – Marisa van Tonder

Beste redigering in ’n kort dokumentêr

Vergeet van my – Pierre-Arnold Theron

TOEKENNINGS VIR LEWENSBYDRAE:

Denise Newman (aktrise)

Hans Strydom (akteur)

Roberta Durrant (TV-vervaardiger)

FEESGUNSTELING

Die Kwiksilwers

LEES NOU: ‘n Tweede reeks van ‘Koek’ is in die oond