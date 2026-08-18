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Kwaggas op wenpad by rugbydag

Van Wildehonde tot Arende slaags toe kaalvoetspanne mekaar pak

August 18, 2026
Tobie van den Bergh Less than a minute
A group of young boys wearing black and white jerseys, standing together in a rugby setting.
Middelburg se junior rugbyspanne, bekend as die Kwaggas, was in aksie by Hoërskool Middelburg. FOTO: Verskaf.

Middelburg se junior rugbyspanne, bekend as die Kwaggas, het tydens Saterdag se rugbydag een na die ander oorwinning ingeryg.

Die o. 13-span was behoorlik op die oorlogspad en het Witbank met 36-19 geklop en Wild Dogs (Volksrust) met 46-15.

Die o. 9-spanne tellings was:

Kwagga A 55 – Sables (Standerton) 0
Kwagga B 12 – Arende een 14
Kwagga C 10 – Witbank 34
Kwagga A 46 – Laeveld 12
Kwagga B 24 – Sables 12
Kwagga C 5 – Arende twee 24


Die o. 10-spanne se uitslae:

Kwaggas 29 – Witbank 0
Zebras 17 – Sables 7
Kwaggas 31 – Ermelo Arende 0
Zebras 15 – Delmas 17

Die o. 12-uitslae:

Bergkwaggas 22 – Arende 0
Arende 26 – Kwaggas 5
Kwaggas 15 – Sables 12

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August 18, 2026
Tobie van den Bergh Less than a minute

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Tobie van den Bergh

Tobie started as a journalist in September 1975. He was appointed editor of the Middelburg Observer in 1982 where he worked until he retired in 2024. He received numerous awards, is a founding member of the Forum for Community Newspapers and has published two books about his work. Although retired, Tobie is still very much involved in community journalism.
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