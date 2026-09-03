Sport

Jong Pumas pak Griekwas in Kimberley

Afrigter torring nie veel aan span ná oorwinning oor Valke

September 3, 2026
Tobie van den Bergh 1 minute read
Two young men stand side by side, one in a pink shirt and the other in a black shirt, smiling at the camera.
Valera Breytenbach en Gerry Gendall nadat hulle die Valke geklop het. FOTO: Verskaf

Dit is nooit maklik om in Kimberley te wen nie. Vra maar vir enige span wat al in die Diamantstad gespeel het.

Nou moet die Pumas se o. 21-span in slegs hulle tweede wedstryd in die ligafase Griekwas Saterdag op hulle harde veld pak.

Vol selfvertroue

Ná ’n oorwinnning van 47-26 oor die Valke moet afrigter Jacques Momberg en sy span egter vol selfvertroue wees.

Daar is min aan die vyftiental verander wat die Valke geklop het.

Pumas:

Damian de Beer, Azu Magqaza, Benito Goeda, Ruan van der Westhuizen, Bayron Adams, Gerry Gendall, Craven Crause, Nkateko Phakula, Believe Mwabai, Valera Breytenbach, Michael Versfeld, Jayden Bekker, Jaden Packer, Jan de Wet en Eben van Wyk. Plaasvervangers: Amukelo Mtetwa, Siba Lamola, Stephen Tshimanga, Sam Hadebe, Stephan Nkosi, Andeon Pringle, Uyanda Fikizolo, enKatlego Makamu.

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September 3, 2026
Tobie van den Bergh 1 minute read

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Tobie van den Bergh

Tobie started as a journalist in September 1975. He was appointed editor of the Middelburg Observer in 1982 where he worked until he retired in 2024. He received numerous awards, is a founding member of the Forum for Community Newspapers and has published two books about his work. Although retired, Tobie is still very much involved in community journalism.
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