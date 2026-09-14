Sport

Puma Amateurs klop Cheetahs

Puma Amateurspan is steeds onoorwonne na oorwinnings oor Limpopo Blou Bulle en Vrystaters.

3 hours ago
Tobie van den Bergh Less than a minute
Several rugby players dressed in matching pink shirts and white pants, posing together in a relaxed environment.
Die Puma Amateurspan. FOTO: Verskaf

Daar was darem een Puma-span wat die naweek met ’n oorwinning kon spog.

Die Puma Amateurspan het die Cheetahs naelskraap met 28-27 geklop tydens die kragmeting by die Witrivier Rugbyklub.

Die Amateurspan is steeds onoorwonne nadat hy ook vroeër ’n groot oorwinning oor die Limpopo Blou Bulle behaal het. Die span pak Saterdag in eMalahleni die Griffons in sy laaste wedstryd.

Die Puma Amateurspan het hulle dank uitgespreek teenoor NMI Toyota vir hulle vervoer na die Laeveld. FOTO: Verskaf

Die span het ook sy dank teenoor NMI Toyota uitgespreek, wat gesorg het dat die spelers gemaklik en veilig na die Laeveld kon reis.

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3 hours ago
Tobie van den Bergh Less than a minute

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Tobie van den Bergh

Tobie started as a journalist in September 1975. He was appointed editor of the Middelburg Observer in 1982 where he worked until he retired in 2024. He received numerous awards, is a founding member of the Forum for Community Newspapers and has published two books about his work. Although retired, Tobie is still very much involved in community journalism.
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