Katgeveg op Witrivier
Rugbyondersteuners kan vroeg begin opwarm vir Bokke en All Blacks-wedstryd
Daar is môre ’n katgeveg op Witrivier!
Die Puma- en Cheetah-amateurspanne pak mekaar om 13:00 by die Witrivier Rugbyklub.
Vir rugbyondersteuners is dit die ideale geleentheid om te begin regmaak vir die laataandkragmeting tussen die Springbokke en All Blacks in Baltimore, Amerika.
Die wedstryd, wat om 23:00 afskop, word voorafgegaan deur die Curriebeker-eindstryd tussen die Pumas en Griekwas om 15:00 in Kimberley.
Albei wedstryde gaan op ’n grootskerm by die klub gebeeldsend word.
Toegang is R20 per persoon en R100 per koelhouer.
Die Puma Amateurs word uit klubspanne in die provinsie gekies.
Die span het die Limpopo Blou Bulle verlede week met 40-5 afgeransel, maar kom nou teen ’n sterk Vrystaat-Cheetahs-span te staan.
Die span is
Levy Leonard, Jacques Larkins, Divan Geyser, Johan Aspeling, Ryno de Lange, Louis Fourie, Liam Pringle, Delton Thusana, Visser Maas, Franco de Lange, Petrus Labuschagne, Steyl Barnard, George Groenewald, Robin Majodina, Duart Deichman. Plaasvervangers: Reghardt Vermaak, Craig van Deventer, Lusano Mhlongo, Marius Slabbert, Nick Nkosi, Vincent Roos, Odwa Nkunjana, Stiaan du Rand.