Sport
Fietsryers trap in Summer Classic
Nou wag die Alzu en RideJoburg in November
Middelburgse fietsryers het gister in groot getalle na die Willem Prinsloo-museum opgeruk, om aan die Summer Classic-fietswedren deel te neem.
Behalwe vir Jan Montshioa wat ’n podiumplek losgery het in ’n tyd van 2:11:34, het verskeie ander ryers die 91 kilometer voltooi.
Ander uitslae is: Stuart Nkambule 2:49:44, Pine Pienaar 3:01:49, Kevin Minnie 3:06:52, PJ Fraser 3:16:16, Piet Swanepoel 3:26:19, Cobus Fourie 3:26:47, Maggie Smit 3:35: 30, Mariaan Pieterse 3:51:27.
Die klubvoorsitter, Johnny Smit, het die 65 kilometer met sy bergfiets in 3:09:02 voltooi en Melanie Minnie 3:04:29.
- Die volgende twee groot fietswedrenne wat vir Middelburg Fietsryklub voorlê, is die Alzu-bergfietswedren op 7 November by die Alzu Petroport en die RideJoburg deur die strate van Johannesburg op 22 November.
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