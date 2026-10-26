Sport

Fietsryers trap in Summer Classic

Nou wag die Alzu en RideJoburg in November

October 26, 2026
Tobie van den Bergh Less than a minute
Several people of various ages and backgrounds stand together with their bikes, showcasing a sense of community and enjoyment.
Lede van Middelburg Fietsryklub wat aan Saterdag se Summer Classic deelgeneem het. FOTO: Verskaf.

Middelburgse fietsryers het gister in groot getalle na die Willem Prinsloo-museum opgeruk, om aan die Summer Classic-fietswedren deel te neem.

Behalwe vir Jan Montshioa wat ’n podiumplek losgery het in ’n tyd van 2:11:34, het verskeie ander ryers die 91 kilometer voltooi.
Ander uitslae is: Stuart Nkambule 2:49:44, Pine Pienaar 3:01:49, Kevin Minnie 3:06:52, PJ Fraser 3:16:16, Piet Swanepoel 3:26:19, Cobus Fourie 3:26:47, Maggie Smit 3:35: 30, Mariaan Pieterse 3:51:27.

Die klubvoorsitter, Johnny Smit, het die 65 kilometer met sy bergfiets in 3:09:02 voltooi en Melanie Minnie 3:04:29.

  • Die volgende twee groot fietswedrenne wat vir Middelburg Fietsryklub voorlê, is die Alzu-bergfietswedren op 7 November by die Alzu Petroport en die RideJoburg deur die strate van Johannesburg op 22 November.

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October 26, 2026
Tobie van den Bergh Less than a minute

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Tobie van den Bergh

Tobie started as a journalist in September 1975. He was appointed editor of the Middelburg Observer in 1982 where he worked until he retired in 2024. He received numerous awards, is a founding member of the Forum for Community Newspapers and has published two books about his work. Although retired, Tobie is still very much involved in community journalism.
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