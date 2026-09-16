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2 Fochvillers skopboks hul pad na wêreldkampioenskap oop

Twee skoolseuns van ’n klein Gautengse dorpie is gereed om hulle vaardighede in Italië teen jong skopboksers van regoor die wêreld te toets.

1 hour ago
Adele Louw 1 minute read
Liam van Wyk en Ruan Pretorius gaan hul dorp en Suid-Afrika tydens die WAKO Junior World Kickboxing Championships in Italië verteenwoordig.

Twee jong skopboksers van Fochville maak gereed vir ’n internasionale ervaring wat hulle ver van hul tuisdorp gaan neem, berig Carletonville Herald.

Liam van Wyk (10) en Ruan Pretorius (13) vertrek môre (17 September) na Italië, waar hulle Suid-Afrika by die WAKO World Championship for Children, Cadets and Juniors sal verteenwoordig.

Dié wêreldkampioenskap word van Vrydag tot 27 September in Jesolo Lido, naby Venesië, aangebied.

Die kompetisie word deur die World Association of Kickboxing Organisations, die internasionale beheerliggaam vir skopboks, aangebied. Dit bring jong skopboksers uit verskillende lande bymekaar om in hulle onderskeie ouderdoms- en gewigskategorieë mee te ding.

Vir Liam en Ruan beteken dit dat twee skoolseuns van Fochville hulle tussen jong atlete van regoor die wêreld gaan bevind.

Albei is leerders aan Laerskool Fochville. Liam is ’n graad 4-leerder en Ruan is in graad 7.

Liam is ’n lid van die United Martial Arts International in Benoni, terwyl Ruan by die Fochville-skopboksklub oefen.

Vir hulle families is die reis na Italië die resultaat van harde werk, dissipline en baie voorbereiding.

Liam se ma, Gwen, sê deelname aan ’n wêreldkampioenskap op so ’n jong ouderdom is ’n besonderse geleentheid.

“Hierdie wêreldkampioenskappe bring van die beste gekwalifiseerde jong skopboksers van regoor die wêreld bymekaar, en om op hierdie vlak te kan deelneem verg ongelooflike toewyding, dissipline en ure se harde werk,” sê sy.

Volgens haar wys die twee se deelname ook dat ’n kind nie uit ’n groot stad of bekende sportskool hoef te kom om ’n kans op ’n internasionale verhoog te kry nie.

“Die feit dat die twee Fochvillers teen die beste in die wêreld gaan deelneem, wys jy hoef nie van ’n groot dorp of groot skool af te kom om groot drome te hê nie.”

Sy glo met harde werk, deursettingsvermoë en die moed om aan te hou, kan ’n kind van Fochville ook op ’n wêreldverhoog gaan staan.

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1 hour ago
Adele Louw 1 minute read

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Adele Louw

Adele has been in the community media since 1997, first in Mpumalanga and since 2008 in Gauteng, and is passionate about giving a voice to residents of all communities.

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