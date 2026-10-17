1 000 km, 1 droom: Vusi ry fiets vir inklusiewe sport
Met sy droom om in 2028 aan die Paralimpiese Spele deel te neem, verander ’n fietsryer van Oudtshoorn persepsies oor persone met gestremdhede en sport met elke kilometer wat sy speke sing.
‘n Bekende parapleegfietsryer in Oudtshoorn, Vusi Marenene (44), gaan saam met Bidii Yetu (’n organisasie wat inklusiewe fietsry vir persone met gestremdhede bevorder) en die Botswana-raad vir Gestremdes ‘n fietsrit van 1 000 km deur Botswana onderneem om inklusiewe sport te bevorder.
Die groep pak dié uitdaging van 24 Oktober tot 7 November aan, berig Oudtshoorn Courant.
Van Gaborone tot by die Zambiese grens
Die tog begin in Gaborone, Botswana se hoofstad in die suide van die land, en eindig by die land se noordelike grens met Zambië.
Die groep sal onderweg by dorpe en nedersettings aandoen om mense bewus te maak van die voordele van aangepaste sport vir almal, asook om die groter insluiting van persone met gestremdhede by alledaagse sport- en ontspanningsaktiwiteite te bevorder.
“Bidii Yetu en die Botswana-raad vir Gestremdes beoog om vanjaar ‘n gesamentlike fietsrit te organiseer om te demonstreer hoe fietsrygeleenthede waaraan beide fietsryers met gestremdhede en niegestremde fietsryers kan deelneem, inklusiwiteit kan bevorder,” verduidelik Marenene.
’n Groter uitdaging en ’n model vir Afrika
Volgens hom sal die twee weke lange tog ander uitdagings bied as die Bidii Yetu-fietsrit van Namibië na Mosambiek in 2023.
“Ons gaan ‘n groter groep saamneem, wat meer beplanning en ‘n groter ondersteuningspan sal verg. Ons wil dié ervaring gebruik om ‘n model te ontwikkel wat organisasies vir persone met gestremdhede en fietsryklubs regoor Afrika kan gebruik om soortgelyke inklusiewe fietsrygeleenthede in die toekoms aan te bied,” sê hy.
Marenene se oefenmaat, Attie Conradie, wat ook ‘n kwadrupleeg is, sal hom op die tog vergesel.
Die droom: Los Angeles 2028
Marenene, wat bekend is vir sy dissipline, deursettingsvermoë en lewenslus, oefen al langer as ‘n jaar terwyl hy sy droom nastreef om aan die 2028 Paralimpiese Spele in Los Angeles deel te neem.
“Fietsry was nog altyd ‘n integrale deel van my lewe. Ondanks die uitdagings waarvoor ek te staan kom, bly dit ‘n passie waarvan ek nie afstand doen nie,” sê hy.
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