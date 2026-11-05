Gestremde hengelaars trotseer die waters in Centurion
'n Jaarlikse byeenkoms buite Pretoria het deelnemers met unieke uitdagings vanjaar met veel meer as net ’n baber aan die hoek beloon.
Vir sommige was dit die kans om ’n groot vis te vang. Vir ander was dit die geleentheid om ou vriende te sien, stories langs die water uit te ruil en vir ’n paar uur net op die hengelstok in hul hande te fokus.
Gestremde hengelaars van Centurion en die Oos-Rand het verlede week by Prime View Adventure & Leisure in Rantjiesfontein, suid van Midstream, byeengekom vir die 14de Ramcat Fishing-hengelfees, berig Pretoria Rekord.
Dié jaarlikse geleentheid is ’n tradisie wat oor die jare gegroei het. Die eerste 12 feeste is by die Irene Country Lodge aangebied, maar die organiseerders moes verlede jaar na ’n nuwe terein skuif.
Die hengelaars het ná registrasie en ontbyt hul plekke langs die water ingeneem. Die vangs het nie ’n wye verskeidenheid ingesluit nie, maar die vissers se aas was op karpe en barbers.
Douglas Borman het die eerste vis van die dag gevang en daarvoor ’n geskenkbewys ontvang. Dewald Cloete, een van die gehoorgestremde deelnemers, het met die grootste vangs van die dag weggestap nadat hy ’n baber gevang het.
Maar die dag se hoogtepunte was nie net aan die grootte van die visse gemeet nie.
Vier deelnemers van die Remme-Los Selfhelp Sentrum vir gestremdes in Primrose aan die Oos-Rand het ook die geleentheid bygewoon. Hulle kon danksy ’n geborgde bussie na die fees reis en saam met die ander hengelaars deelneem.
Die organiseerders het ook spesiale erkenning gegee aan mense wat deur die jare deel van die geleentheid geword het. Johan Crouse, een van die oorspronklike deelnemers, het enkele dae voor die fees sy 74ste verjaardag gevier. Hy is tydens die geleentheid met ’n geskenkpakkie vereer.
Hulle onthou
Daar was egter ook ’n oomblik van herinnering. ’n Krans is tydens ’n seremonie op die water gelanseer ter nagedagtenis aan Johan Cilliers, wat kort ná verlede jaar se fees ná ’n stryd teen kanker oorlede is.
Cilliers was ook een van die oorspronklike deelnemers. Hy het tydens sy diensplig in die weermag ’n besering opgedoen wat hom in ’n rolstoel laat beland het. Sy verbintenis met die fees en die mense wat dit oor die jare bygewoon het, is tydens die seremonie herdenk.
Die Suid-Afrikaanse Legioen, ’n organisasie vir militêre veterane, het met die gedenkseremonie en logistieke reëlings gehelp.
Die fees het ook ’n jonger geslag se betrokkenheid weerspieël. Caitlynn Pieterse, ’n graad 10-leerder van Hoërskool Zwartkop, het die deelnemers met soetgebak bederf.
Die dag is met ’n prysuitdeling afgesluit. Benewens die grootste en eerste vis van die dag is daar ook erkenning gegee aan die kleinste vis en die grootste vis wat aan ’n hoek gekom het, maar daarin geslaag het om weg te kom.
Deelnemers het geskenke en geskenkbewyse ontvang wat deur Ramcat Fishing se ondersteuners en borge beskikbaar gestel is.
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