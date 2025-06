Geliefde jong Pretoria man sterf in gru motorfiets ongeluk

‘n Jong man van Pretoria is die afgelope naweek dood in ‘n gru motorfietsongeluk in Mayville.

Die 29-jarige Juan Jacques Swanepoel was bekend onder sy familie en vriende as JJ.

Volgens sy stiefma, Ursula Els, het die ongeluk Saterdag op die hoek van Fred Nicholson en Reitzstrate plaasgevind.

JJ was op sy motorfiets op pad na Els toe hy in ‘n trompop botsing met n voertuig betrokke is.

Na die ongeluk het ‘n vrou met haar voertuig bo-oor Juan gery voor sy tot stilstand gekom het. Nooddienste moes dié voertuig van hom aftel.

Els is kort na die ongeluk na die toneel.

“Dit was verskriklik, hy het baie seergekry in die ongeluk. Juan was vermink.”

Sy beskryf dat hy onder andere sy nek, rug, altwee sy bene, arms en regtervoet in die ongeluk gebreek het.

“Sy gesig was onherkenbaar nadat hulle sy helmet verwyder het.”

Juan is beskryf as ‘n stil en rustige mens wat almal altyd wou help.

“Hy was ‘n skamerige outjie, veral as dit by meisies kom. Toe hy jonger was, was sy rekenaar als en nou was dit sy motorfiets wat hy vir homself gekoop het. “Juan en sy vriende het saam motorfietse gery oor naweke.”

Els sê Juan se biologiese ma is vroeër die jaar oorlede en sy pa verlede jaar.

Juan se begrafnis sal op 2 Julie plaasvind vanuit die Lewendewoord Westerlig Kerk in Niemand Straat, Andeon.

Hy laat verder sy stiefsuster Waunita agter.

“Juan het by ons ingetrek toe hy ‘n seuntjie van nege was en Waunita het altyd gesê hulle twee is ‘n tweeling want hulle was dieselfde ouderdom.

“Hulle was baie lief vir mekaar.”

Read the English version here.

