Ongewilde titel gee Pretoria-man en vriende ’n week se lag
Ná ’n week van lag op sosiale media, sê John Oosthuizen en sy vriende die geheimsinnige titel het vir hulle meer plesier as kwaad gebring.
Wat begin het as ’n skok toe hy sy buitemuur verlede Vrydagoggend vol vreemde woorde vind, het vir John Oosthuizen van Pretoria en sy vriende uiteindelik in ’n week van lag en geselskap ontaard.
Die insident waar iemand in die nag die woorde “Grootste P*%S op die blok” groot teen sy muur geskryf het, het vinnig op sosiale media en in buurt-WhatsApp-groepe versprei.
Buurtbewoners het gespot, gegis en selfs speurder gespeel om die skuldige te probeer uitwys.
Oosthuizen het aanvanklik die boodskap met erns benader en selfs gesê hy gaan sy sekuriteitskameras nasien om die persoon uit te vang. Maar ’n week later lag hy saam met sy vriende oor die hele voorval.
“Ons het eintlik lekker gekuier en gekoggel hieroor,” het Oosthuizen vertel. “Ek dink die persoon wat dit geskryf het wou skade doen, maar eintlik het hy ons net ’n goeie storie en hope lag gegee.”
Hy sê sy muur is weer skoon geverf en die lewe gaan aan — maar die bynaam sal waarskynlik nog lank as ’n grappige herinnering in die buurt bly voortleef.
