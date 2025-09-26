Danie Botha sê jammer na Wegraping-voorspelling
Danie Botha het jammer gesê nadat sy Wegraping-voorspelling die afgelope week nie waar geword het nie. Hier is die nuutste inligting.
Die gospelsanger Danie Botha het Donderdag in ’n onderhoud jammer gesê nadat sy Wegraping-voorspelling nie gerealiseer het nie, en gesê hy het nooit bedoel om iemand te mislei nie.
Nadat hy verkondig het dat die Wegraping die afgelope week sou plaasvind, sê Danie Botha nou hy is diep jammer vir die pyn wat veroorsaak is toe niks gebeur het nie.
In ’n onderhoud met joernalis Izak du Plessis op Nuuspod, ’n Afrikaanse aktualiteitspodcast, het Botha gesê sy hart is swaar vir dié wat verraai of verward gevoel het, maar hy beklemtoon dat sy vertroue in God sterker as ooit is.
“Man, ek voel nie goed in my gees of in my hart nie. Daar is nog ’n pad wat ek moet stap. Maar my vertroue in die Here is sterker as ooit. Ek wil net eers eerlik iets sê.
“Ek wil vir die mense sê ek is verskriklik jammer as iemand seergekry het, of as mense hul besittings verkoop het. Ek het nooit gesê hulle moet dit doen nie.
“Ek bied nie verskonings aan net vir die skyn nie – ek sê dit uit my hart. My hart is seer.
“Ek het nooit enige bedoeling gehad om iemand seer te maak nie, op geen manier nie. My enigste bedoeling was dat ek bang was mense sou agterbly.”
Dit volg nadat die lank verwagte Wegraping, wat Botha vir 23–24 September voorspel het, nie plaasgevind het nie.
Botha het daarop aangedring dat die Heilige Gees die datum aan hom geopenbaar het, en dit beskryf as die “finale vertrekpunt”, terwyl hy na ’n visioen van “Flight 923” as bevestiging gewys het.
Die geskiedenis toon egter dat mislukte eindtyd-voorspellings niks nuuts is nie.
Van die “Groot Teleurstelling” in 1844 tot Harold Camping se oordeelsdagdatums in 2011 — toe die Suid-Afrikaanse volgeling Johannes Coetzee en sowat 80 ander in ’n Johannesburgse hotel ingeboek het om vir die einde van die wêreld te wag, maar met ’n reuse-rekening gelaat is — het sulke profesieë keer op keer in teleurstelling geëindig.
